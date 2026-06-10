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BTS, 빌보드서 장기 흥행…5집 '아리랑' 메인 차트 11주 진입

김경희 기자
작성 2026.06.10 14:59 조회수
BTS, 빌보드서 장기 흥행…5집 '아리랑' 메인 차트 11주 진입
▲ 그룹 방탄소년단

그룹 방탄소년단, BTS의 부산 공연이 이번 주말로 다가온 가운데 정규 5집 '아리랑'의 타이틀곡 스윔 (SWIM)은 빌보드 '핫100' 차트를 2주 연속 역주행하며 장기 흥행을 이어가고 있습니다.

미국 빌보드에 따르면 BTS의 '스윔'(SWIM)은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 전주보다 세 계단 오른 41위를 기록했습니다.

또 앨범 '아리랑'은 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 전주보다 두 계단 하락한 11위에 올랐습니다.

BTS의 앨범 '아리랑'과 타이틀곡 'SWIM'은 지난 3월 20일 발매 이후 빌보드 200과 핫 100 차트에 동시에 1위로 진입한 뒤 11주 동안 차트에 머물고 있습니다.

미국을 제외한 글로벌 차트에선 성덕대왕 신종 소리가 담긴 트랙, NO. 29을 제외한 앨범 수록곡 13개 모두가 11주 동안 포함되면서 앨범 전곡이 사랑받고 있음을 보여줬습니다.

BTS는 오는 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS 월드투어 아리랑 인 부산'을 진행하는데, 공연 두 번째 날인 13일은 BTS의 데뷔 13주년 기념일이어서 부산 시내 곳곳에서 다양한 축하 행사가 열릴 예정입니다.

(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)
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