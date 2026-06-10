SKT, 일본 NTT 등과 7천600억 규모 '차세대 AI 광통신 펀드' 공동 조성

▲ 10일 일본 도쿄 NTT본사에서 SKT, NTT, 중화텔레콤 등 주요 경영진이 기념 촬영을 하는 모습

SK텔레콤이 일본 통신사 NTT, 타이완 중화텔레콤과 함께 차세대 인공지능 광통신 기술에 투자하는 5억 달러, 우리 돈 약 7천600억 원 규모의 '아이온'(IOWN) 펀드를 공동으로 조성하기로 했습니다.SK텔레콤과 NTT는 오늘(10일) 오전 일본 도쿄 NTT 본사에서 기자회견을 열고 이 같은 계획을 밝혔습니다.양사와 중화텔레콤은 실리콘밸리와 동아시아를 거점으로 하는 펀드 운영회사 '카탈라이트 캐피털'을 설립해 북미와 아시아·유럽 지역의 유망 AI 관련 스타트업을 찾아 투자할 계획입니다.투자 대상은 전력 효율 최적화 및 액체 냉각 등 AI 데이터센터 인프라, AI 가속기·그래픽처리장치(GPU)·신경망처리장치(NPU) 등 AI 반도체, 의료·제조·금융 분야의 AI 서비스 애플리케이션, 클라우드 분산 시스템, 추론 최적화를 위한 AI 소프트웨어, 데이터 전송 성능과 전력 효율을 높이는 광통신 기업 등입니다.3개사 외에도 삼성전자와 SK하이닉스, 글로벌파운드리스, 후지쓰, 소니 그룹과 미쓰비시UFJ은행, 미쓰이 스미토모 은행, 미즈호 은행 등 20여 개 사가 출자 참여 의사를 보인 것으로 전해졌습니다.NTT가 개발해온 아이온은 빛을 이용해 데이터를 처리하는 '광전융합' 기술이 핵심입니다.전력 소비를 줄이면서도 고속·대용량 데이터 통신을 가능하게 하는 것이 특징입니다.AI의 기반이 되는 데이터센터에 대량의 전력이 필요함에 따라 향후 AI 시대의 핵심 기술이 될 것으로 기대됩니다.다만 이번 펀드는 아이온의 기술 공유를 위한 것이 아니라 관련 회사에 조기 투자하는 것에 초점을 맞추고 있습니다.시마다 아키라 NTT 최고경영자는 기자회견에서 "네트워크, 컴퓨터, 전력을 함께 최적화하는 아이온의 역할은 점점 더 중요해지고 있다"며 "이번 투자를 통해 아이온 생태계를 새롭게 구축하고 새로운 사업을 창출해나가겠다"고 말했습니다.정재헌 SK텔레콤 CEO는 "안정적인 AI 인프라 운영은 전력공급, 데이터 병목현상 등을 해결해야 한다"며 "AI의 파고는 한 기업의 힘만으로는 극복하기 어렵다"고 강조했습니다.정 CEO는 "SK그룹은 이번 펀드 참여를 통해 AI 인프라 반도체 핵심 분야를 가진 글로벌 스타트업에 전략적으로 투자하고 고객 발굴 등을 통해 새로운 비즈니스 모델을 만들고 함께 성장해나가고자 한다"고 덧붙였습니다.(사진=SKT 제공, 연합뉴스)