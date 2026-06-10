이수지, 간호사 현실 풍자에 댓글창도 울었다 "우린 감정 쓰레기통 아냐"

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코미디언 이수지가 유치원 교사 편에 이어 이번에는 간호사의 현실을 풍자해 공감을 얻고 있다.최근 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '진짜 극한직업 간호사 박소현 씨의 피땀눈물'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이수지는 병원 접수부터 진료 안내, 환자 응대, 주사 처치, 수납까지 쉴 틈 없이 움직이는 간호사 박소현 씨를 연기했다.영상은 "병과 감염의 최전선에서 누군가의 내일을 지켜내는 생명의 파수꾼. 피부 장벽은 무너져도 환자를 향한 사명감만큼은 결코 무너지지 않는다"는 내레이션으로 시작된다. 이어 끝없는 호출과 감염 위험 속에서도 묵묵히 자리를 지키는 간호사의 하루가 그려졌다.현실 고증은 웃음보다 씁쓸한 공감을 자아냈다. 박소현 간호사는 키오스크 사용이 어려운 환자를 대신해 접수를 돕고, 진료과가 아닌 증상을 호소하는 환자에게 설명을 반복하며, 대기 시간이 길다고 항의하는 보호자와 환자를 달래는 모습이 이어졌다. 챗GPT를 검색했다며 고집을 부리는 환자에 대한 응대도 잊지 않았다. 그는 "차가워도 문제, 친절해도 문제"라는 상황은 많은 현직 간호사들의 공감을 샀다.영상 속 박소현 씨는 점심시간에도 제대로 쉬지 못하는 장면도 현실감을 더했다. 퇴근 직전까지 이어지는 환자 응대도 간호사의 고충을 보여줬다. 박소현 씨는 "사실 안 힘든 직업이 어디 있겠냐. 다 힘들다. 그래도 아프셔서 오셨다가 건강해져서 나가는 모습을 보면 보람을 느끼고, 고맙다고 해주시면 벅차오른다"고 말했다.해당 영상에는 현직 간호사들의 댓글이 쏟아졌다. 한 5년 차 대학병원 간호사는 "이렇게 공론화해 주시는 것만으로도 감사하다. 정말 눈물 날 것 같다. 내일도 버텨야 하는 현실이 너무 눈물 난다"고 적었다.또 다른 현직 간호사는 "간호사는 감정 쓰레기통이 아니다. 응급이라, 아프니까, 힘들어서 오신 분들은 사명감과 윤리의식으로라도 이해하지만 저희도 사람"이라며 "부디 본인들의 가족이라 생각하고 말해달라. 저희도 누구의 딸이고 엄마고 언니이고 동생이고 친구"라고 호소했다.25년 이상 경력의 간호사라고 밝힌 누리꾼 역시 "이수지 님 정말 눈물 나게 감사드린다. 이 영상이 많은 분들께 울림이 되길 바란다"며 "환자분들의 격려 한마디가 간호사들의 피로감을 한 방에 날려준다. 배려하는 한마디에 힘이 솟는 간호사"라고 댓글을 남겼다.앞서 이수지는 '휴먼다큐 진짜 극한직업 : 유치원 선생님' 시리즈를 통해 유치원 교사와 보육교사의 현실을 풍자해 큰 반향을 일으킨 바 있다. 당시 영상 역시 진상 학부모의 과도한 민원, 감염병에 걸린 아이의 등원, CCTV 요구 등 현장 고충을 사실적으로 담아 교사들의 공감을 얻었다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)