뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "도박장인줄 알면서 중개"…전국 확장 꿈꾸다 결국

정다은 기자
작성 2026.06.10 16:09 조회수
PIP 닫기
지역 부동산중개업자를 발판 삼아 전국으로 확장하려 했던 불법 도박사이트 운영 조직이 경찰에 붙잡혔습니다.

울산경찰청은 도박공간 개설 혐의 등으로 운영 총괄 30대 A 씨와 매장 관리책, PC방 연계책 등 3명을 구속하고, 재무 담당책과 공인중개사 등 2명을 입건했습니다.

경찰은 이 조직에서 도박 프로그램을 받아 손님들에게 제공한 PC방 업주 16명도 함께 입건했습니다.

A 씨 일당은 올해 4월 중순부터 불법 도박프로그램을 개설해 PC방에 유포한 혐의를 받고 있습니다.

이들은 자신들의 사이트를 이용하는 성인PC방 수를 늘리기 위해 공인중개사까지 끌어들였습니다.

공인중개사를 통해 빈 점포를 물색한 후 해당 점포에 성인 PC방을 차려 운영한 겁니다.

공인중개사는 홍보 전단까지 만들어가며 범행에 가담한 것으로 드러났습니다.

경찰 조사에서 공인중개사는 "부동산 경기 침체로 거래량이 줄었고, 생계유지를 위해 범행에 가담했다"고 진술했습니다.

A 씨 일당은 도박사이트를 운영한 지 3주 만에 검거됐는데, 이 기간 도박사이트에서 오간 판돈은 33억 원에 달하는 거로 전해졌습니다.

특히 A 씨는 도박사이트 운영과 별도로, 보이스피싱 범죄에도 연루돼 3년 전부터 수배 상태였던 것으로 드러났습니다.

경찰은 지난달 초 성인 PC방을 단속하다가 A 씨 조직을 확인해 수사를 벌인 끝에 일당을 특정해 붙잡았습니다.

경찰은 A 씨 일당이 도박사이트 운영 PC방을 전국 단위로 확장하려 했으나, 그전에 검거됐다고 밝혔습니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이정주 , 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지