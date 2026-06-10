'참교육', 공개 3일 만에 일냈다…넷플릭스 비영어쇼 1위 직행

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넷플릭스 시리즈 '참교육'이 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 차지했다.지난 5일 공개된 '참교육'은 피해자의 편에 서서 무너진 학교를 바로잡는 가상의 정부 기관 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 시리즈다. 10일 넷플릭스 공식 사이트 투둠 집계에 따르면, '참교육'은 공개 단 3일 만에 640만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하며 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 정상에 등극했다.또한 대한민국을 포함해 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 10개국에서 1위를 차지한 것을 비롯해 전 세계 총 48개 국가에서 TOP 10 리스트에 이름을 올리며 글로벌 신드롬의 시작을 알렸다.원작 웹툰을 바탕으로 한 '참교육'은 통쾌하고 속도감 넘치는 전개, 그리고 입체적인 매력을 지닌 캐릭터들의 유쾌한 케미스트리로 국내외 언론과 시청자들에게 압도적인 호평을 얻고 있다. 특히 미국 경제 전문지 포브스는 "올해 나온 작품 중 가장 영리하고, 완성도 높으며, 중독성 있는 '사이다' 작품 중 하나이다. '참교육'​은 피해자들의 목소리를 들려주며 시청자들의 심금을 울리고, 정의가 실종된 현실에 분노하게 만들며, 마침내 해결책이 제시되었을 때 큰 카타르시스를 선사한다"라고 분석했다.10일 넷플릭스는 '참교육'의 1위 등극을 기념해 극 중 카타르시스를 선사했던 명장면들과 촬영 현장의 훈훈한 공기가 고스란히 담긴 스틸컷을 공개했다.먼저, 여유만만한 표정으로 운전대를 잡고 있는 나화진(김무열 분)과 뒷자리에서 겁에 질린 학생들의 상반된 얼굴이 담긴 스틸은 나화진이 화려한 운전실력으로 문제를 일으키는 학생들을 응징했던 사이다 명장면을 떠올리게 한다. 이어 다수의 상대를 앞에 두고 홀로 맞서고 있는 김무열의 모습은 거침없는 리얼 액션 연기에 대한 기대감을 더한다.반면 촬영 비하인드에서는 미소를 띤 채 다정하게 대화를 나누고 있는 이성민과 카메라를 향해 깜찍한 포즈를 취하고 있는 김무열, 진기주, 표지훈의 모습이 포착돼 유쾌한 작품만큼이나 끈끈했던 배우들의 합을 확인케 한다. 금방이라도 뛰어내릴 듯 창문에 걸터앉은 모습부터 고난도 와이어 줄에 매달린 진기주의 모습은 행동파 임한림 역을 소화하기 위해 쏟아낸 열정을 엿보게 만든다. 여기에 모니터와 각종 컴퓨터 부품들로 중무장한 봉근대(표지훈 분)의 스틸은 '너드미' 가득한 천재 사무관다운 싱크로율을 자랑하며 기분 좋은 웃음을 자아낸다.[사진제공=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)