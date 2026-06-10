이정후, 17연속 경기 안타…MLB 한국 선수 신기록

▲ 샌프란시스코 자이언츠의 이정후

'바람의 손자' 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 추신수(현 SSG 랜더스 구단주 보좌역), 김하성(애틀랜타 브레이브스)을 넘어 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 세웠습니다.이정후는 오늘(10일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 2안타 2타점으로 맹활약했습니다.그는 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 17경기 연속 안타를 터뜨리면서 2013년 추신수와 2023년 김하성이 기록한 한국인 타자 MLB 최장 연속 경기 안타 기록(16경기)을 넘어섰습니다.전날 4안타를 쳤던 이정후는 두 경기 연속 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 기록하며 절정의 타격감을 과시했습니다.올 시즌 멀티히트를 작성한 건 22번째입니다.또한 이정후는 시즌 타율을 0.333에서 0.335(230타수 77안타)로 끌어올리면서 MLB 타율 순위 2위를 유지했습니다.1위 오토 로페스(마이애미 말린스·0.341)와는 6리 차입니다.이정후는 2대 0으로 뒤진 2회말 첫 타석에서 범타로 물러났습니다.선두 타자로 나선 이정후는 워싱턴의 좌완 선발 앤드루 앨버레즈를 상대로 2루 땅볼로 아웃됐습니다.첫 안타는 3회말 두 번째 타석 때 나왔습니다.투아웃 1루에서 타석에 들어선 이정후는 앨버레즈의 높은 코스의 싱킹 패스트볼이 스트라이크로 판정되자 챌린지를 신청해 볼을 끌어냈습니다.이후 3볼 1스트라이크의 유리한 볼카운트를 만들었고, 앨버레즈의 5구째 바깥쪽 직구를 끌어당겨 우전 안타를 터뜨렸습니다.후속 타선의 침묵으로 득점을 기록하진 못했습니다.이정후는 3대 0으로 뒤진 5회말 세 번째 타석에서 두 번째 안타를 뽑아냈습니다.원아웃 1, 3루 기회에서 바뀐 우완 투수 브래드 로드를 상대로 우익선상 적시 2루타를 폭발했습니다.풀카운트에서 몸쪽 낮은 어려운 코스의 직구를 절묘하게 쳐 안타를 만들었습니다.그 사이 1, 3루 주자가 모두 홈을 밟았습니다.2대 5로 뒤진 7회말 세 번째 타석 1사에서는 풀카운트 승부 끝에 투수 앞 땅볼로 아웃됐고, 2대 6으로 벌어진 9회말 마지막 타석에서는 1루 땅볼을 쳤습니다.원아웃에서 우측 강한 타구를 날렸으나 상대 팀 1루수에게 막히며 물러났습니다.샌프란시스코는 이정후의 활약에도 3대 6으로 패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)