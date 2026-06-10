'김용 재판서 위조 증거 사용' 이재명 캠프 관계자 벌금형

▲ 김용 전 민주연구원 부원장
김용 전 민주연구원 부원장의 재판에서 위증을 종용한 혐의로 기소된 이재명 대통령 대선캠프 출신 인사가 무죄 판단을 받았습니다.
다만 법정에서 위조된 증거를 사용한 혐의는 유죄로 인정돼 벌금형을 선고받았습니다.
서울중앙지법 형사4단독 박강균 부장판사는 10일 위증교사 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 모 씨에게 벌금 500만 원을 선고했습니다.
재판부는 박 씨의 위증교사 혐의는 무죄, 위조증거 사용 혐의는 유죄로 각각 판단했습니다.
박 씨와 공모해 위증을 교사한 혐의로 기소된 서 모 씨는 무죄를 선고받았습니다.
박 씨와 서 씨는 2022년 이 대통령의 대선 선거대책위원회 상황실장을 지냈습니다.
2023년 4월 열린 김 전 부원장의 재판에서 위증한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이 모 씨에겐 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐습니다.
재판부는 이 씨가 이 재판에서 2021년 5월 3일 김 전 부원장을 만난 사실이 없음에도 만났다고 위증한 사실을 인정하면서도 박 씨와 서 씨의 교사에 따른 위증이라는 공소사실은 받아들이지 않았습니다.
이 씨가 자신의 의지로 위증했을 가능성을 배제할 수 없다는 취지입니다.
재판부는 "이 씨는 김용 전 부원장을 도와주면 추후 정치 생활을 이어가면서 김 전 부원장과 이 대통령으로부터 도움받을 수 있지 않을까 하는 막연한 기대와 세속적 욕심이 있었다고 법정에서 진술했다"라며 "이 씨는 박 씨와 서 씨로부터 요청받지 않았더라도 스스로 판단에 따라 위증했을 가능성이 있다"고 설명했습니다.
이 씨는 위증을 앞두고 박 씨·서 씨와 김 전 부위원장의 관계에 대해 구체적으로 파악하지 않았는데, 신분을 제대로 확인하지도 않은 이들의 교사로 위증하게 됐다는 공소사실은 설득력이 떨어진다고도 지적했습니다.
다만 박 씨와 이 씨가 휴대전화 일정 애플리케이션 사진을 조작해 김 전 부원장 사건 재판부에 제출한 혐의, 위조증거 사용은 유죄로 인정됐습니다.
(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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