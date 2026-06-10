대형 화재 등 재난 때 소방관 통화 우선 연결…통신3사 서비스 개시

▲ 통신3사

대형 화재나 복합 재난으로 통신망이 혼잡해진 상황에서도 소방관의 통화가 우선 연결되는 '긴급구조 통신 우선 전송 서비스'가 오늘(10일) 본격 시행됩니다.과학기술정보통신부는 소방청과 이동통신 3사가 추진한 긴급구조 통신 우선 전송 서비스를 이날부터 서비스를 시작한다고 밝혔습니다.이 서비스는 재난 현장에서 통신 수요가 급증하더라도 소방대원과 신고자, 응급의료 지도 의사 등 간 통신이 먼저 전송되도록 한 것이 핵심입니다.이통 3사는 소방대원 단말에 일반 가입자와 구분되는 전용 유심을 적용해 통신망 혼잡 시에도 관련 신호가 우선 처리되도록 합니다.이번 서비스는 LG유플러스가 사회공헌 사업의 일환으로 소방청에 제안하면서 시작됐습니다.이후 SK텔레콤과 KT가 참여해 통신 3사가 공동으로 기술 검증 등을 진행한 뒤 상용화에 이르렀습니다.현행 망 중립성 가이드라인은 인터넷 트래픽을 동등하게 처리하는 것을 원칙으로 하지만, 제한된 용도와 별도 품질 관리 등 일정 요건을 충족하는 경우에는 특수서비스로 분류해 우선 전송 등을 허용하고 있습니다.과기정통부에 따르면 이번 사례는 2011년 가이드라인 제정 이후 특수서비스 요건을 충족한 것으로 인정된 첫 사례입니다.앞서 미국과 독일, 일본 등 주요 국가들도 공공안전 분야에서 긴급구조 우선 전송 체계를 운영하며 구조대원의 통신 품질을 우선 보장하고 있습니다.과기정통부는 이번 서비스가 소방청 등 재난 안전기관 간 통신을 지원하는 재난안전통신망(PS-LTE)과는 별개로, 소방관과 일반 국민 또는 의료진 간 통화를 지원하는 역할을 맡게 된다고 설명했습니다.과기정통부는 통신 3사의 5G 단독모드(SA) 전국망 구축이 올해 말 완료되면 기관별·이용자별 맞춤형 품질 보장이 한층 수월해져 긴급구조 통신을 비롯한 공공안전 통신 서비스도 더욱 고도화될 것으로 전망했습니다.