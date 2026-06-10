대-중소기업, AI 활용률도 큰 격차…"대기업 근로자 3명 중 2명 쓰는데 중소기업은 절반"

▲ 대한상공회의소

생성형 인공지능 활용이 빠르게 확산하는 가운데 대기업과 중소기업 간 활용 격차를 해소하기 위해 AI 활용 여건 조성이 시급하다는 제언이 나왔습니다.대한상공회의소 경제연구원은 전국 만 20세 이상 근로자 3천 명을 대상으로 한 설문조사를 토대로 '생성형 AI 활용의 대-중소기업 격차: 역량과 조직환경의 역할' 보고서를 오늘(10일) 공개했습니다.보고서에 따르면 근로자들의 생성형 AI 단순 활용률은 대기업은 전체의 66.5%, 중소기업은 52.7%로, 대-중소기업 간 격차는 13.8%포인트로 나타났습니다.그러나 회사 지원 체계나 근로자 개인의 프롬프트 엔지니어링 역량 등 다른 요인들을 포함해 분석할 경우, 기업 규모 자체에 따른 활용률 격차는 4%p 수준으로 크게 줄어들었습니다.이는 중소기업이라도 조직 차원에서 활용 환경을 만들어주면 대기업 수준으로 AI를 잘 쓸 수 있음을 시사한다고 대한상의 경제연구원은 설명했습니다.실제로 회사가 사내에서 AI 사용을 적극적으로 권장할 경우, 근로자의 AI 활용 확률은 그렇지 않은 기업보다 15.5%p 높아졌습니다.회사에서 구독료를 지원하는 경우에도 활용 확률이 8.1%p 상승했습니다.대기업과 중소기업 근로자 모두 AI로 절감한 시간을 '기존 업무 품질 향상에 투자'하는 것을 각각 32.6%, 29.5%로 1순위로 꼽았습니다.2순위부터는 대기업과 중소기업간 뚜렷한 차이를 보였습니다.대기업 근로자는 '새로운 프로젝트 및 업무 수행(22.6%)'에 아낀 시간을 쓴 반면, 중소기업 근로자는 '업무 외 휴식 및 개인 시간 확보(27.3%)'를 선택했습니다.김용미 상의경제연구원 연구위원은 "추가 연구가 필요하겠지만 이는 단기적 AI 활용률 격차가 중장기적 생산성 격차로 누적될 가능성이 있음을 시사한다"고 말했습니다.업종과 지역별 양극화도 뚜렷했습니다.서비스업의 대-중소기업 활용률 격차는 9.2%p인 반면, 제조업의 격차는 24.2%p에 달했습니다.지역별 중소기업 활용률 역시 수도권(57.3%)이 비수도권(47.8%)을 크게 웃도는 등 제조업과 지방 중소기업이 AI 활용의 사각지대인 것으로 드러났습니다.상의경제연구원은 이 같은 격차를 해소하기 위해 고용보험 직업훈련 내 AI 특화 과정을 확대하고, 비수도권과 제조업 등 사각지대를 위한 맞춤형 프로그램을 추진해야 한다고 제안했습니다.중소기업이 체계적인 도입 전략을 세울 수 있도록 진단·컨설팅과 표준 로드맵을 보급하는 한편, AI 구독료 등 지원 요건을 간소화해야 한다고 밝혔습니다.AI로 단축한 업무 시간이 비즈니스 고도화로 이어지도록 성과 연동형 직무 재설계와 사내 노하우 공유에 대한 인센티브 체계 구축도 병행돼야 한다고 덧붙였습니다.특히 올해 하반기 출시를 앞둔 정부의 공공 AI 서비스 '모두의 AI 프로젝트'가 중소기업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 긴밀한 연계가 필요하다고 밝혔습니다.박양수 상의경제연구원장은 "대-중소기업 간 AI 격차는 개인의 태도를 넘어 기업의 정책과 지원 같은 조직 환경에서 비롯된다"며 "중소기업의 도입 여건 조성과 근로자 역량 강화를 아우르는 정교한 제도 설계가 중요하다"고 말했습니다.(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)