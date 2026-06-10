"정치권, 당황하고 있다"…잠실 시위서 확인된 2030 여론 '촉각'

▲ 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들이 구호를 외치고 있다.

6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태가 촉발한 시위에 정치권의 시선이 쏠려있습니다.특히 지난 주말 2030 세대가 잠실 개표소 시위에 참여해 목소리를 낸 방식에 다양한 정치적 해석이 이어지고 있습니다.정치 전문가들은 결국 이번 사태로 드러난 '정치 주체'로서의 2030 세대의 요구에 어떻게 응답하느냐가 여야 정당의 미래를 좌우할 핵심 과제일 것이라고 평가합니다.정치권은 이번 2030 세대의 시위가 기존의 익숙한 '흐름'과 다른 방식으로 전개되고 있다는 점에 주목하고 있습니다.진영 정체성이 분명한 단체가 집회장을 마련하고 그에 동조하는 시민들이 참여하는 기존의 방식에서 탈피해 분명한 구심점 없이 뜻이 맞는 사람들이 함께 목소리를 내면서 정치권의 개입에는 선을 긋는 모습이 나타나서입니다.당초 이번 사태는 국민의힘의 대여공세 '땔감'이 될 것으로 예상됐습니다.선관위의 치명적인 행정 실책이 빚어진 데 대한 분노가 정부·여당으로 향할 것이란 관측이었습니다.지선 뒤 당내 입지가 더욱 축소된 장동혁 대표가 부정선거론과 '전국 재선거' 카드를 앞세운 배경에도 이런 계산이 깔렸다는 분석이 나왔습니다.하지만 시위는 다른 양상으로 전개됐습니다.2030 참여자들은 극우 단체의 상징인 성조기 자제 지침을 세웠고, 부정선거 구호에는 호응하지 않는 모습도 눈에 띄었습니다.극우 단체의 목소리가 더해져 현장이 혼탁해질 조짐을 보이자 주초부터는 시위 현장에 일부 시민들이 발길을 끊는 모습도 나타났습니다.대신 SNS 등에서 투표용지 부족 사태에 대한 분노를 계속 표출하고 있습니다.전국 16개 대학 총학생회는 오늘(10일) 오후 6시 각 캠퍼스에서 시국선언을 발표할 예정이기도 합니다.민주당 핵심 관계자는 통화에서 "2030의 분노는 잘 알고 있지만, 명확히 대표성이 있는 주체가 있는 것도 아니어서 누구를 만나야 할지부터 불분명한 상황"이라며 "여론을 주시하면서 철저한 진상규명과 선관위 개혁을 추진하는 게 지금 할 일 아니겠나"라고 했습니다.국민의힘 원내 관계자도 통화에서 "국회 차원의 국정조사와 특검, 책임자 처벌과 재발 방지책 마련이 정치권과 국회가 할 수 있는 역할의 본질"이라고 했습니다.신율 명지대 교수는 통화에서 "이번 2030 세대의 시위 흐름은 굉장히 신선하다"라며 "기존 정치권도 당황할 수밖에 없을 것"이라고 짚었습니다.정치 전문가들은 이번 현상을 계기로 강력한 정치 주체로서 2030 세대의 모습이 확인됐다고 평가합니다.진보·보수의 이념적 구도를 넘어선 새로운 가치관에 따라 정치적 목소리를 내는 유권자층으로서 존재감을 드러내고 있다는 진단입니다.신 교수는 "2030 세대가 보여주는 건 개인의 권리·이익 침해에 대한 저항"이라며 "집단적 이익을 대변하는, 그 이익 대변을 위해 이념을 활용하는 기존 정당은 시위대의 요구를 담아내는 데 한계가 있다"고 말했습니다.이어 "그러니 이들이 정당과 결합하는 느낌이 들지 않는 것"이라며 "2030 세대의 요구에 이념적 사고의 기성세대가 숟가락을 얹으려 하면 이들은 이탈할 것"이라고 지적했습니다.엄기홍 경북대 교수는 통화에서 "소위 MZ 세대들은 정치에 관심이 없고 정치에 관여하지 않을 것이라는 게 기성세대의 생각이었다"며 "하지만 그건 잘못된 판단이었다"고 짚었습니다.그러면서 "소위 86세대가 군사독재에 맞선다는 '정의'를 기반으로 정치에 참여했다면 MZ세대는 자신의 권리를 정의로 여기며 움직인다"며 "주제만 다를 뿐이지 2030 세대도 86세대와 똑같이 정치적 의사 표명을 하는 것"이라고 분석했습니다.결국 관건은 정치권이 2030 유권자의 요구를 정당 시스템 안에 어떻게 수용하느냐는 데 있다는 지적도 나옵니다.이동수 청년정치크루 대표는 통화에서 2030 시위자들이 정치권과 거리를 두려는 태도와 관련, "기성 정치에 대한 거부감이 확실히 작용했다고 본다"라며 "진영 논리나 이념을 갖고 싸우지 말고, 진짜 시민의 권리와 이익을 위해 싸우라는 요구라고 생각한다"고 했습니다.신 교수 역시 "정당들이 2030 세대의 바뀐 사고 구조를 이해할 수 있어야 한다"며 "그걸 빨리 알아차리고 더 빨리 호응하는 정당이 궁극적으로 승자가 될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)