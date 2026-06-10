정점식 "국힘 다시 세우란 명령…특정 세력에 휘둘리지 않겠다"

▲ 10일 국회에서 열린 국민의힘 원내대표 선출 의원총회에서 신임 원내대표로 당선된 정점식 의원이 인사말을 하고 있다

국민의힘 정점식 신임 원내대표는 오늘(10일) "제 개인에 대한 지지가 아니라 우리 국민의힘을 다시 세우고 무너진 국민 신뢰를 회복하라는 준엄한 명령이라고 생각한다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 오늘 의원총회에서 원내대표로 선출된 뒤 당선 인사를 통해 "당의 운명을 가를 이 중대한 시기에 너무나도 무겁고 막중한 책임을 맡겨주신 의원님들의 뜻을 가슴 깊이 새기겠다"며 이같이 말했습니다.정 원내대표는 함께 선거를 치른 김도읍, 성일종 후보를 향해 "두 의원께서 보여주신 당과 국가에 대한 충정 역시 깊이 새겨 원내 운영의 나침반으로 삼겠다"며 "이제 경선은 끝났다. 오직 국민과 당을 위해 하나로 뭉쳐야 한다"고 밝혔습니다.그러면서 "우리에게 계파도 분열도 대립도 있을 수 없다. 오직 민심을 받드는 하나의 국민의힘만 있을 뿐"이라며 "특정 세력의 목소리에 결코 휘둘리지 않겠다"고 강조했습니다.정 원내대표는 또 "의원님들께서 최전선에서 맘껏 역량을 발휘하실 수 있도록 원내에서부터 뒷받침하겠다"며 "당면한 원 구성 협상부터 단호하고 철저하게 임하겠다"고 말했습니다.정 원내대표는 이어 기자들과 만나 장동혁 대표 거취 문제에 대한 질문에 "의원들의 중의를 모아 집단지성을 발휘하겠다. 그 부분에 대해 중진 의원들 말씀도 소중히 듣고 진행하겠다"고 답했습니다.그는 경선 과정에서 자신이 당선되면 '도로 친윤(친윤석열)당'이 되는 게 아니냐는 우려가 일었던 데 대해선 "그런 지점을 뼈 아프게 받아들이겠다"면서도 "누차 말씀드린 것처럼 친윤, 친한(친한동훈) 계파 자체가 존재하지 않는다고 생각한다. 이런 부분이 불식될 수 있도록 원내 운영에 의견을 개진하겠다"고 설명했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)