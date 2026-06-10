[연예PICK] "1분 늦어 30만 원 시험 날렸다" 공개 저격했다가 역풍 맞은 안선영, 결국 사과

방송인 안선영 씨가 국제 공인 영어시험에 1분 지각해 응시하지 못한 상황을 하소연하며 주관사를 겨냥하는 글을 SNS에 올렸다가 논란이 일자 공식 사과했습니다.



안 씨는 어제(9일) 자신의 SNS를 통해 국제 공인 영어능력시험인 'IELTS(아이엘츠)' 시험장에서 겪은 일화를 공개했습니다.



당시 안 씨는 주차 공간을 찾지 못해 주변을 헤매다 입실 마감 시간인 오전 8시 50분을 1분 넘겨 시험장에 도착했고, 결국 시험장 입실을 거부당했습니다.



이에 안 씨는 "시험 응시료로 30만 원을 냈고, 힘들게 스케줄까지 비우고 왔는데 시험을 못 봤다"라고 하소연했습니다.



그러면서 시험 주관사의 공식 계정을 태그하며 "주차 정보 제공이 미흡했다"라고 지적하기도 했습니다.



안 씨가 시험을 못 봐 속상한 마음을 토로한 이 글은 이후 역풍을 맞았습니다.



이 사연을 접한 누리꾼들은 "1분 지각도 지각이다", "공정성과 형평성이 생명인 국제 시험에서 규정을 지키는 것은 당연하다", "시험 응시료가 비싸다고 원칙이 달라질 건 없다", "연예인이라고 특혜를 바란 것이냐"며 안 씨를 향해 비판의 목소리를 쏟아냈습니다.



특히 잘못은 본인이 저질러 놓고, 해당 기관을 향해 공개적으로 불만을 표출한 부분은 유명인의 SNS 발언이 가져오는 파장을 고려하지 않은 아쉬운 대응이었다는 지적이 나왔습니다.



논란이 확산되자 안 씨는 해당 글을 즉시 삭제했고, 오늘 사과문을 게재했습니다.



안 씨는 사과문에서 "규정을 충분히 숙지하지 못하고 늦은 것은 전적으로 내 잘못"이라며 "원칙대로 응대한 관계자들과 정당하게 시험을 준비한 다른 수험생들에게 진심으로 사과한다"고 밝혔습니다.



또한 "아쉬운 마음에 감정적으로 글을 올린 점이 경솔했다"며 고개를 숙였습니다.



(취재: 강선애, 영상편집: 정용희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)