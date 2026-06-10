최태원 "반도체 차기 공장 입지, 종합적으로 고려해 결정"

▲ 닛케이포럼 '한일특별세션' 참가 뒤 인터뷰하는 최태원 SK그룹 회장

최태원 SK그룹 회장이 반도체 수요 급증에 SK하이닉스 용인클러스터 반도체 공장 건설 이후 계획 수립이 빨라지게 된 상황이라며 지역·해외 등의 가능성을 열어두고 입지를 고민하고 있다고 10일 밝혔습니다.최 회장은 일본 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 '한일특별세션' 대담 참석 뒤 기자들과 만나 용인클러스터 반도체 공장 4기 완공 뒤 차기 공장입지에 관한 질문에 "반도체 수요가 계속 늘고 있어 어딘가로 가지 않을 수는 없고 준비가 숙제로 다가오고 있다"고 말했습니다.그는 SK하이닉스 공장의 해외 진출 가능성에 대해 "우리나라에서 안 되면 해외라도 줘야 하는 상황 아니냐"면서 "'무조건 한국에만 짓겠다' 이것도 아닐 수도 있다. 시장이 그다음에 전혀 다르게 반응할 수 있다"고 말했습니다.이어 "어딘가에 (공장이) 가려고 하면 인프라가 엄청나게 필요하다"며 "전력도 땅도 그리고 사람도 물도 다 갖춰져야 한다"고 덧붙였습니다.최 회장의 이러한 언급은 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 설비 투자를 호남 및 충청권으로 신규 확대하는 방안이 정치권 등에서 검토되고 있다는 최근 보도와 맞물려 주목됩니다.이재명 대통령이 최근 취임 1주년 기자회견에서 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자프로젝트를 조만간 공개하겠다고 밝히는 등 반도체 산업이 지역 균형 발전의 일익을 담당하는 방안이 모색된다는 관측이 나오는 상황입니다.다만, 삼성전자와 SK하이닉스는 정부와의 논의 여부에 대해 "아는 바가 없다"고 했고, 지방 투자 가능성에 대해서도 "정해진 바가 없다"고 선을 긋고 있습니다.최 회장 역시 "고객이나 다른 나라에서 우리에게 이익을 많이 줄 것이라고 생각하면 우리도 무언가 요구할 수 있고, 그 요구를 받아 어떻게 움직일 것인가는 우리 실력이기도 하다. 이해관계자의 최소한의 만족을 지켜줘야 할 필요성도 존재한다"며 반도체 공장입지에 관한 다각도의 검토를 진행하고 있다고 시사했습니다.그러면서 "어디에 어떻게 짓겠다는 것은 종합적으로 고려해 결정하도록 하겠다. 일단 지금은 용인클러스터를 짓는 데 초점을 맞추고 있다"고 덧붙였습니다.최 회장은 최근 한국을 방문한 젠슨 황 엔비디아 대표와 협력과 관련해 "앞으로도 협력 범위는 계속 발전할 것으로 본다"며 "젠슨 황과 인공지능(AI)이 지속해 자랄 수 있는 생태계가 더 필요하다는 점, 엔비디아 주도만으로 부족하고 더 많은 협력이 필요하다는 점에 동의했다"고 말했습니다.그는 아울러 반도체 초과 이익 분배 요구와 관련, "우리의 경영 목적이 '이해관계자를 행복하게 만든다'로. 이해관계자에는 당연히 주주도 있고 저희 구성원, 사업 파트너, 넓게 보면 국민 전체도 포함된다고 생각한다"고 언급했습니다.그러면서 "행복을 나눠주는 방법이 무엇이냐는 방법론이 다를 수 있다"며 "세금을 많이 내거나 더 많은 투자와 일자리를 만드는 것도 중요하다. 어쩔 수 없는 룰(규칙)이 정해져 있으면 잘 따라서 적용해 나가는 것이 필요하다"고 말했습니다.그는 다만 "미래에 다른 문제나 부작용이 일어난다면 사회적으로 그 문제를 어떻게 해소할지 새로운 방법을 계속 찾아야 한다"고 언급, 초과 이익 배분 등 새로운 제도 도입과 관련한 생각도 전했습니다.한일 경제협력의 중요성을 강조해온 최 회장은 전날 닛케이포럼 대담에서 한일 양국이 반도체·AI·에너지 등에서 적극적으로 손을 맞잡으면 새로운 국제질서의 '룰 메이커(rule maker)'로 도약할 수 있다며 협력 의제를 한데 모으는 '빅 텐트' 구성을 제안했습니다.그는 SK그룹 등 한국 기업계가 일본 투자 펀드를 통해 일본에 투자를 진행 또는 모색 중이며 일본도 한국 기업·벤처에 투자를 진행하고 있다고 전하고 "시장이 좀 더 통합되고 하나로 돌아가는 풍토가 중요하다"고 강조했습니다.(사진=SK그룹 제공, 연합뉴스)