'김용 재판서 위조 증거 사용' 이재명 캠프 관계자 벌금형

▲ 김용 전 민주연구원 부원장

김용 전 민주연구원 부원장의 재판에서 위증을 종용한 혐의로 기소된 이재명 대통령 대선캠프 출신 인사가 무죄 판단을 받았습니다.다만 법정에서 위조된 증거를 사용한 혐의는 유죄로 인정돼 벌금형을 선고받았습니다.서울중앙지법 형사4단독 박강균 부장판사는 오늘(10일) 위증교사 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 모 씨에게 벌금 500만 원을 선고했습니다.재판부는 박 씨의 위증교사 혐의는 무죄, 위조증거 사용 혐의는 유죄로 각각 판단했습니다.박 씨와 공모해 위증을 교사한 혐의로 기소된 서 모 씨는 무죄를 선고받았습니다.박 씨와 서 씨는 2022년 이 대통령의 대선 선거대책위원회 상황실장을 지냈습니다.2023년 4월 열린 김 전 부원장의 재판에서 위증한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이 모 씨에겐 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐습니다.재판부는 이 씨가 이 재판에서 2021년 5월 3일 김 전 부원장을 만난 사실이 없음에도 만났다고 위증한 사실을 인정하면서도 박 씨와 서 씨의 교사에 따른 위증이라는 공소사실은 받아들이지 않았습니다.이 씨가 자신의 의지로 위증했을 가능성을 배제할 수 없다는 취지입니다.재판부는 "이 씨는 김용 전 부원장을 도와주면 추후 정치 생활을 이어가면서 김 전 부원장과 이 대통령으로부터 도움받을 수 있지 않을까 하는 막연한 기대와 세속적 욕심이 있었다고 법정에서 진술했다"라며 "이 씨는 박 씨와 서 씨로부터 요청받지 않았더라도 스스로 판단에 따라 위증했을 가능성이 있다"고 설명했습니다.이 씨는 위증을 앞두고 박 씨·서 씨와 김 전 부위원장의 관계에 대해 구체적으로 파악하지 않았는데, 신분을 제대로 확인하지도 않은 이들의 교사로 위증하게 됐다는 공소사실은 설득력이 떨어진다고도 지적했습니다.다만 박 씨와 이 씨가 휴대전화 일정 애플리케이션 사진을 조작해 김 전 부원장 사건 재판부에 제출한 혐의(위조증거 사용)는 유죄로 인정됐습니다.재판부는 "박 씨는 이 씨가 일정표에 김 전 부원장의 이름을 입력해 조작한 사실을 알면서도 이를 받아 김 전 부원장의 변호인에게 전달했다"라며 "조작된 일정표를 법원에 증거로 내기로 한 암묵적 공모가 있었다고 봐야 한다"고 판단했습니다.박 씨와 서 씨는 김용 전 부원장이 대장동 민간업자 남욱 씨로부터 불법 자금을 받지 않았다는 주장을 뒷받침하기 위해 이 씨에게 '허위 알리바이'를 증언하게 한 혐의 등으로 기소됐습니다.당시 수사 과정에서 김 전 부원장이 남 씨로부터 1억 원을 받은 시점과 장소가 2021년 5월 3일 경기 성남시 분당구 유원홀딩스 사무실로 특정됐는데, 박 씨 등이 당일 김 전 부원장이 다른 곳에 있었던 것처럼 꾸며냈다고 검찰은 판단했습니다.검찰은 이 씨가 이들의 부탁을 받고 김 전 부원장 재판에 출석해 이 날짜에 김 전 부원장, 신 모 경기도에너지센터장과 업무 협의를 했다는 거짓 증언을 했다고 봅니다.이 대통령의 측근으로 알려진 김 전 부원장은 남 씨 등 대장동 개발 민간업자 일당에게 불법 금품을 받은 혐의로 작년 2월 항소심에서 징역 5년을 선고받고 대법원의 판단을 기다리고 있습니다.(사진=연합뉴스)