서울 올해 두 번째 검정고시 실시…22일부터 원서 접수

▲ 2026년도 제1회 초·중·고졸 검정고시 원서 접수를 시작한 지난 9일 서울 동작구 서울공업고등학교 체육관에서 응시생들이 원서를 접수하고 있다.

올해 제2회 초·중·고졸 학력 인정 검정고시가 오는 8월 11일 실시됩니다.서울시교육청은 응시 희망자를 대상으로 이번 달 22일부터 26일까지 온·오프라인을 통해 원서를 접수한다고 밝혔습니다.현장 접수는 서울공업고등학교 체육관에서 진행되며, 온라인 접수는 나이스 검정고시 대국민서비스 홈페이지를 통해 신청할 수 있습니다.외국 학력 인정자의 경우 현장 접수를 원칙으로 하되, 출입국 제한 조치 등 불가피한 사유로 현장 방문이 불가능한 사람에 한해 온라인 접수가 허용됩니다.다만 온라인 접수 시에는 반드시 원본 서류를 '서울특별시교육청 평생교육과'로 등기 발송해야 합니다.장애인 지원자를 위한 맞춤형 편의도 제공됩니다.서울시교육청은 현장 원서접수장에 전용 접수처를 마련해 장애인 편의 제공신청서 작성을 돕고, '찾아가는 검정고시 서비스' 등을 함께 안내할 예정입니다.(사진=연합뉴스)