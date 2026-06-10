산업부, '5극 3특' 전략포럼 첫 개최…수도권 제외 전 권역 순회

▲ 산업통상부 청사

산업통상부가 지방정부·기업·기관과 함께 '5극 3특' 성장엔진의 청사진을 그립니다.산업부는 오늘(10일) 광주 인공지능산업융합사업단에서 문신학 차관 주재로 지방정부, 지역앵커기업, 혁신기관 관계자 100여 명이 참석한 가운데 '5극 3특 성장엔진 전략포럼'을 개최했습니다.5극 3특은 수도권 1극 체제에서 벗어나 전국을 5개의 초광역권(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)과 3개의 특별자치도(강원·전북·제주)로 재편하는 국가 균형 발전 전략입니다.이번 포럼은 권역별 희망 수요 산업을 바탕으로 지역 산업 여건과 미래 성장 잠재력을 논의하기 위해 마련됐습니다.산업부는 이번 서남권 포럼을 시작으로 제주(19일), 중부권(23일), 대경권(24일), 전북(26일), 강원(29일), 동남권(30일) 등 수도권을 제외한 전 권역을 순회하며 의견을 수렴할 계획입니다.이날 포럼에서는 광주·전남 지역 산업 현황과 육성 방향에 대한 전문가 발표와 패널 토론이 진행됐습니다.김희삼 기아자동차 상무는 "성장엔진과 연계해 광주공장에 대한 지속적인 투자를 계획 중"이라며 "서남권 지역의 자동차 산업 생태계 강화를 위한 정부 차원의 정책적, 재정적 지원이 필요하다"고 밝혔습니다.김영문 광주광역시 문화경제부시장은 "5극 3특 성장엔진의 성공을 위해 앞으로도 중앙-지방정부 간 의사소통 및 협력을 강화하겠다"고 말했습니다.문신학 산업부 차관은 "오늘 포럼은 대한민국 경제 성장의 산업지도를 5극 3특 다극 체제로 전환하는 출발점"이라며 "각 권역이 독자적인 산업 생태계를 구축할 수 있도록 가용한 모든 정책 수단을 총동원해 지원하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)