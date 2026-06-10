'탱크데이 논란' 스타벅스 결제액 3주 만에 반등

▲ 서울 시내 한 스타벅스 매장

스타벅스의 주간 신용·체크카드 추정 결제 금액이 3주 만에 반등한 것으로 나타났습니다.지난달 '탱크 데이' 논란 이후 주춤했던 국내 스타벅스 이용이 다시 회복 조짐을 보이는 것 아니냐는 분석이 나옵니다.10일 AI 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 6월 첫째 주인 1∼7일 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제 금액은 242억 1천만 원으로 집계됐습니다.직전 주 5월 25~31일 추정 결제 금액인 214억 6천만 원보다 12.8% 증가한 수치입니다.'탱크 데이' 논란이 불거진 지난달 18일 이후 주간 기준으로 가장 높은 수준입니다.스타벅스 주간 결제 금액은 5월 18∼24일 236억 9천만 원, 5월 25∼31일 214억 6천만 원으로 2주 연속 감소했다가 6월 첫째 주 들어 반등한 것입니다.스타벅스 앱의 주간 사용자 수도 늘어나 400만 명에 육박한 것으로 나타났습니다.스타벅스 앱의 6월 1∼7일 주간 사용자 수는 398만 5천819명으로, 직전 주 384만 7천205명보다 13만 8천614명, 3.6% 증가했습니다.다만 6월 첫째 주 결제 금액은 논란 전 수준에는 아직 미치지 못했습니다.논란이 있기 전인 5월 11~17일 결제 금액은 321억 6천만 원으로 6월 첫째 주 결제 금액보다 79억 5천만 원 많았습니다.스타벅스 결제금액과 앱 사용자 수가 5월 말 급감세에서는 벗어났지만 일부 소비자의 냉담한 반응 등을 고려할 때 회복세가 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다는 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)