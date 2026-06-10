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하지원 '홈런' 무대 영상 300만 뷰 돌파…"과분한 사랑에 놀라는 중" 소감

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작성 2026.06.10 11:21 조회수
하지원 '홈런' 무대 영상 300만 뷰 돌파…"과분한 사랑에 놀라는 중" 소감
하지원 (사진=게티이미지코리아)

배우 하지원이 선보인 '홈런' 무대 영상이 공개 10일 만에 300만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 이어가고 있다.

하지원이 지난달 MBC '쇼! 음악중심'에서 선보인 '홈런' 무대 영상은 공개 10일 만에 조회수 300만 뷰를 넘어섰다. 본편 영상은 물론 쇼츠와 릴스 등 숏폼 콘텐츠를 통해서도 빠르게 확산되며 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 화제를 모으고 있다.

이 무대에서 하지원은 변함없는 외모와 탄탄한 몸매, 안정적인 퍼포먼스를 선보이며 "20여 년 전보다 더 업그레이드됐다", "자기관리의 정석"이라는 호평을 이끌어냈다.

하지원은 "조회수 공약을 지키기 위해 준비했던 이벤트 무대였는데 이렇게 뜨겁게 좋아해 주실 줄은 상상도 못 했다"며 "보내주신 과분한 관심과 사랑에 진심으로 감사하다"고 소감을 밝혔다.

이어 "앞으로도 본업인 연기를 비롯해 예능 등 다양한 활동을 통해 늘 최선을 다하고 노력하는 모습을 보여드리겠다"고 덧붙였다.

이번 무대는 하지원이 출연 중인 웹예능 '26학번 지원이요'의 조회수 공약을 지키기 위해 성사됐다.

하지원은 콘텐츠 조회수 120만 회 돌파 시 과거 '홈런' 무대를 재현하겠다고 약속했고, 공약 달성 이후 직접 MBC '쇼! 음악중심' 제작진에게 출연 의사를 전한 것으로 알려졌다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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