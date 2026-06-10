나우즈 진혁, 미발매 자작곡 'ROSE' 공개…멤버 자작곡 릴레이 잇는다

그룹 나우즈(NOWZ)가 멤버들의 자작곡 공개를 이어가며 음악적 스펙트럼을 넓혀가고 있다.



진혁은 지난 9일 나우즈 공식 유튜브 채널을 통해 미발매 자작곡 'ROSE' 영상을 공개했다. 'ROSE'는 상처를 주고받으면서도 쉽게 놓을 수 없는 사랑의 감정을 장미에 비유한 곡이다. 진혁 특유의 감미로운 음색과 한층 깊어진 감성이 어우러져 색다른 매력을 전한다.



함께 공개된 영상에는 일본 도쿄타워가 보이는 거리를 걷는 진혁의 모습이 담겼다. 무대 위 강렬한 퍼포먼스와는 또 다른 차분하고 자연스러운 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.



이번 자작곡 공개는 나우즈가 이어오고 있는 멤버별 음악 프로젝트의 연장선이다. 앞서 리더 현빈은 첫 자작곡인 디지털 싱글 '우리의 시작'을 발매하며 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 전했고, 시윤 역시 자작곡 'Save me' 영상을 공개해 자신만의 음악 세계를 선보인 바 있다.



나우즈는 데뷔 이후 꾸준히 앨범 작업에도 참여해왔다. 2024년 발매한 데뷔 싱글 'NOWADAYS'의 타이틀곡 'OoWee'와 수록곡 'TICKET'을 시작으로 'Let's get it', 'EVERGLOW', 'Problem Child(문제아)', 'HomeRUN' 등의 작사에 참여했으며, '자유롭게 날아 (Feat. 우기(YUQI))'에서는 작곡에도 이름을 올리며 음악적 역량을 쌓아왔다.



나우즈는 지난달 일본 사이타마현 베루나돔에서 열린 'ASEA 2026'에서 2년 연속 '핫 트렌드상'을 수상하며 글로벌 성장세를 입증했다. 이후 '2026 서원밸리 자선 그린콘서트-파주' 등 다양한 무대에 오르며 활발한 활동을 이어가고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)