"CCTV 사각지대 와이파이로 학폭 잡아요"…13세 중학생의 도전

▲ 창업 아이템을 친구들 앞에서 설명하는 김태인 군

"제가 개발한 창업 인공지능(AI) 기술로 인해 학교 폭력으로 피해를 본 학생이 트라우마를 갖거나, 극단적인 선택을 하는 일이 사라졌으면 좋겠어요."정부의 '모두의 창업' 프로젝트에서 최연소로 선정된 김태인(13·울산 강동중학교 1학년) 군은 오늘(10일) 이같이 당찬 포부를 밝혔습니다.김 군은 전날 중소벤처기업부가 최종 선발한 '모두의 창업' 인재 5천 명 가운데 최연소로 뽑혀 화제를 모았습니다.그는 학교 사각지대에서 반복되는 학교폭력을 와이파이 신호만으로 감지하는 안전 시스템을 제안해 높은 점수를 받았습니다.김 군은 "학교에서 학폭 예방 교육을 들으면서 문제의 심각성을 깨달았다"며 "이를 해결할 수 있는 기술이 없을까 고민한 결과"라고 소개했습니다.관련법에 따라 학교 출입문과 복도, 계단 등 일부 학교 공간에 폐쇄회로(CC)TV를 설치할 수 있게 됐지만, 여전히 탈의실이나 화장실처럼 사각지대가 존재한다는 점을 파악했습니다.그러나 이런 사각지대에서도 와이파이가 작동한다는 점과 와이파이가 신체에 닿아서 돌아오는 신호로 사람의 자세를 대략 알 수 있다는 사실을 확인했습니다.이를 통해 주먹을 내뻗거나 발을 올리는 등의 공격적인 자세나, 쓰러져 있는 모습이 감지되면 학폭이 발생했다는 의심 사례로 간주해 담당 교사의 스마트폰으로 알림이 가는 아이디어를 떠올렸습니다.김 군은 "구체적으로 기술 개발이 막연했는데 관련 기술과 개발 코드 등이 개발자 커뮤니티인 '깃허브'에 이미 올라와 있었다"며 "'아! 이걸 활용하면 현실화할 수 있겠구나' 싶었다"고 설명했습니다.기본적인 AI 기술과 개발은 집 근처에 있는 청소년 AI 교육기관인 '나니아랩'을 다니면서 배웠고, 각종 시행착오를 겪으면서 여러 기술도 독학으로 만들었다고 합니다.그는 "평소에 불편하거나 궁금한 게 있으면 못 참는 성격"이라며 "주식 예측 프로그램과 학교 및 학원 숙제를 보강해주는 프로그램도 개발했다"고 말했습니다.이어 "작년에 울산 북구 창업 아이디어 경진대회에서 우수상을 받으면서 '내가 창업에 재능이 있구나'라는 생각과 함께 관심도 더 커졌다"고 밝혔습니다.창업의 매력을 묻자 그는 "다른 사람 밑에서 일하지 않아도 된다는 것"이라며 "나만의 목표를 세우고 내가 원하는 발전시켜서 좋은 결과를 도출할 수 있다는 점이라고 본다"고 답했습니다.이어 "곧 여름방학이니까 이번 창업 아이디어 발전에 집중하겠다"며 "물론 공부도 열심히 할 것"이라고 다짐했습니다.(사진=본인 제공, 연합뉴스)