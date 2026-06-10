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정청래 "이 대통령 지선 평가에 공감…반성할 것은 반성하겠다"

유영규 기자
작성 2026.06.10 10:34 조회수
더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(10일) 6·3 지방선거 결과와 관련, "민주당은 항상 더욱 겸손하고 낮은 자세로 선거에서 확인된 민심을 다각도로 살피겠다"고 밝혔습니다.

정 대표는 지방선거 뒤에 오늘 처음으로 국회에서 열린 최고위원회의에서 "선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다"며 이같이 강조했습니다.

그는 "이재명 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다"며 "지방선거 결과에 대해 잘한 것은 잘했다, 못한 것은 못했다, 반성할 것은 반성하겠다, 성찰할 것은 성찰하겠다고, 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다"고 재차 약속했습니다.

앞서 정 대표는 선거 다음 날인 지난 4일 "전국적으로 큰 승리를 안겨주신 국민께 깊이 감사드린다. 다만 서울을 탈환하지 못해 아프다"고 말했습니다.

그러나 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 지방선거에 대해 "우리 국민이 저에게, 또는 이 정권에 주는 경고"라며 "이겨야 하는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다. 최소한 승리는 아니다"라고 말해 정 대표와 인식차를 보였습니다.

정 대표는 또 "지방선거 과정에서 국민 앞에 약속드린 공약을 실제적인 성과로 보여드릴 수 있도록 만전에 만전을 기하겠다"며 "호남발전특위에서 쏟아부은 호남발전 계획이 차질 없이 진행될 수 있도록, 또 전남·광주 통합에 따른 지원 정책도 확실하게 챙기겠다"고 밝혔습니다.

이어 "전북 새만금 개발을 위한 투자 및 지원 역시 차질 없이 진행될 수 있도록 당에서 잘 챙기겠다"고 덧붙였습니다.

그는 또 이 대통령의 유럽 순방에 대해선 "이 대통령이 역대급 외교 역량과 성과로 대한민국은 국제사회에서 높은 신망을 쌓아가고 있다"며 "이번 유럽 순방에서도 국익 외교, 실용 외교의 지평을 열고 금의환향하시기를 바란다"고 말했습니다.

정 대표는 전날 이 대통령의 유럽 순방 출국을 환송하는 자리에 불참했습니다.

정 대표가 이 대통령의 순방 출국 환송 행사에 불참한 것은 처음입니다.

이에 대해 청와대는 "중동 전쟁의 장기화와 선거관리위원회 부실 관리 대응 등 국내 상황을 염두에 둬서 환송 인원을 최소화했다"고 말했으나, 정 대표의 잠재적 당권 경쟁자인 김민석 총리는 이례적으로 참석해 주목을 받았습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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