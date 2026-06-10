페이커 이상혁, 미국 타임지 스포츠인 100인에 선정…한국인 유일

▲ T1 '페이커' 이상혁

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e스포츠 최고 스타 '페이커' 이상혁(T1)이 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '가장 영향력 있는 스포츠 인물 100인(TIME100 Sports)에 이름을 올렸습니다.타임지는 "이상혁은 소속팀 T1과 함께 리그오브레전드 월드 챔피언십에서 역대 최다인 6회 우승을 차지했다. 최근에는 3년 연속 우승의 기록을 달성했다"며 "과거 루빅스 큐브를 풀며 게임을 좋아하는 내성적인 아이였으며, 목표를 달성했다"고 선정 이유를 밝혔습니다.이어 "이상혁은 LoL 최초 명예의 전당에 헌액됐으며 열성 팬들은 '페이커는 나의 삶', '페이커는 사랑'이라는 플래카드를 들고 응원한다. T1과 BMW는 그의 25번째 생일을 맞이해 럭셔리 세단을 선물하기도 했다"며 "그는 나이키, 레드불 등 후원 계약을 맺은 팀의 지분을 보유하고 있다. '페이커 타워'로 불리는 상업용 빌딩도 소유하고 있다"고 덧붙였습니다.타임지는 이상혁의 위상을 e스포츠 산업의 성장과 함께 조명했습니다.'1972년 스탠퍼드대에서 열린 첫 대회에서 출발한 e스포츠가 시장조사 기관 그랜드뷰리서치 조사 기준 2030년 74억 6,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 유망 산업으로 변모했다고 전했습니다.타임지는 이번 명단이 글로벌 스포츠 산업을 이끄는 100인을 추리는 첫 번째 'TIME100 Sports'라고 밝혔습니다.곧 출간되는 표지는 NBA 통산 4회 우승의 업적을 가진 최고 스타 르브론 제임스가 장식했고, 인터뷰가 함께 실렸습니다.르브론 외에 스테판 커리, '축구의 신' 리오넬 메시와 크리스티아노 호날두, 메이저리그 최고 스타 오타니 쇼헤이 등도 100인 명단에 이름을 올렸습니다.한국인으로는 '페이커' 이상혁이 유일하게 선정됐습니다.페이커는 자신의 SNS에 "타임지와 모든 e스포츠 팬께 감사하다"며 소감을 밝혔습니다.(사진=라이엇게임즈 제공, 연합뉴스)