'군사쿠데타 미화 논란' 제주 516로 도로명 현행 유지키로

▲ 516도로

제주도가 군사쿠데타를 미화한다는 등의 이유로 명칭 변경 의견이 제기돼 온 '516로' 도로명을 현행대로 유지하기로 했습니다.제주도는 516로 도로명 변경에 대해 토론회와 주민설명회, 두 차례 설문 등의 의견 수렴을 한 결과 '현행 유지' 의견이 '변경' 의견보다 많아 516로 도로명을 현행대로 유지하기로 잠정 결정했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.도는 지난 1∼2월 권역별 도민 공감 토론회 2회(260여 명 참석)와 3월 아라동·영천동 주민설명회 2회(100여 명 참석)를 열었습니다.4월 도민 설문에서는 응답자 369명 중 209명(57%)이 현행 유지, 160명(43%)이 변경을 택했습니다.이어 지난 5월 11∼31일 3주간 주소 사용자 1천238명을 대상으로 추가 설문을 진행한 결과 179명이 응답했으며 이 중 117명(66%)이 현행 유지, 62명(34%)이 변경을 선택했습니다.현행 유지를 택한 이유로는 주소 사용 혼선과 행정적·경제적 부담이 주로 꼽혔습니다.지역별로는 서귀포시가 제주시보다 유지 의견이 높았고, 연령대별로는 40대부터 60대 이상에서 유지 응답이 다수를 차지했습니다.박재관 도 건설주택국장은 "공론화 과정을 거치며 516로 도로명에 대한 관심은 높아졌으나, 변경을 원하는 주민은 여러 차례 의견 수렴에서 소수에 머물렀다"며 "주소사용자 선택을 존중해 현행 명칭을 유지하고, 관련 민원과 의견은 계속 살펴 대응하겠다"고 말했습니다.516로는 제주시 아라동 제주대입구 사거리에서 서귀포시 토평동 비석거리교차로까지 약 31.6㎞ 구간 도로명입니다.(사진=연합뉴스)