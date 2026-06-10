17년간 900차례 비행한 기장 알고보니 무면허…미 조종사 발각

▲ 에어캐나다 항공기

에어캐나다의 한 조종사가 17년 동안 위조된 자격증으로 항공기 기장 직무를 수행한 사실이 발각돼 재판에 넘겨졌다고 영국 BBC방송이 9일(현지시간) 보도했습니다.BBC방송에 따르면 에어캐나다 조종사인 제프리 월(59)은 지난 2009년 기장으로 승진한 이후 적절한 자격증을 취득하지 않은 상태에서 900편의 국내선과 국제선 항공기를 운항했습니다.제프리 월은 기장으로 활동하며 수천 명의 승객을 항공기에 태우고 상업적 운항을 했고, 수백만 달러(수십억 원)의 급여를 챙겼습니다.에어캐나다는 지난해 정기 평가를 진행하는 과정에서 이 조종사의 위조 서류를 발견하고 기장 직무에서 즉시 배제했습니다.항공사 측은 해당 사건을 캐나다 교통부에 자진 신고했습니다.현지 경찰에 따르면 캐나다 온타리오주 출신인 월은 기장으로 승진했을 때 기장 직무에 필요한 자격증을 위조해 제출한 혐의를 받고 있습니다.해당 조종사는 1998년 입사해 27년 동안 에어캐나다에서 근무했습니다.기장 직무를 수행하려면 필기시험 등을 거쳐 항공운송 조종사 자격증(ATPL)을 취득해야 합니다.에어캐나다는 해당 조종사가 유효한 상업용 조종사 면허를 소지했지만, 기장 직무 수행에 필요한 ATPL은 없었다고 밝혔습니다.월은 지난 1일 사기, 문서 위조 등 7개 혐의로 기소됐고, 이달 29일 법원에 출석할 예정입니다.경찰 관계자인 닉 밀리노비치는 "가정 의학과 면허를 소지한 의사가 진료실에서 뇌 수술을 한 것과 유사하다"고 지적했습니다.항공사 측은 이번 사건이 드러난 후 모든 조종사에 대한 감사를 완료했고, 다른 규정 위반 사례는 발견되지 않았다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)