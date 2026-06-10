노동장관, ILO 사무총장 면담…"사람 중심 AI 전환, 한국이 선도"

▲ 스위스 제네바 국제노동기구(ILO) 총회에 참석 중인 김영훈 고용노동부 장관이 9일(현지시간) 질베르 웅보 ILO 사무총장과 면담에서 악수하고 있다.

스위스 제네바 국제노동기구(ILO) 총회에 참석 중인 김영훈 고용노동부 장관은 현지시간 9일 질베르 웅보 ILO 사무총장과 면담했습니다.면담에는 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 더불어민주당 이학영, 김주영 의원, 국민의힘 김형동, 김위상 의원이 함께했습니다.김 장관은 면담에서 "인공지능(AI)과 산업구조 전환의 시대일수록 사회적 대화와 국제연대가 중요하다"며 "한국은 사람 중심의 AI 전환을 위해 ILO와 함께 국제사회 논의에 적극 참여하고 선도적인 역할을 해 나갈 계획"이라고 말했습니다.김 장관은 이어 웅보 사무총장과 사람 중심 AI 정책 추진 방향, 한-ILO 협력사업 등 양측간 파트너십 확대 방안을 논의했다고 노동부는 전했습니다.웅보 사무총장은 "ILO 총회에 한국의 국회와 사회적 대화 기구가 함께 참석한 것은 한국 사회의 국제노동 의제에 대한 높은 관심과 사회적 대화 의지를 보여준다"며 "한-ILO 협력사업 등을 통해 양측간 협력이 더욱 강화되기를 희망한다"고 답했습니다.여야 의원들도 AI 전환 시대 노동권 보호와 양질의 일자리 해법을 위한 협력 의지를 밝혔습니다.이학영 의원은 "대한민국 국회도 AI로 변화하는 노동시장 속에서 인간 중심 전환과 노동권 보호를 위해 지속적인 관심을 갖고 노력하겠다"고 말했습니다.김형동 의원은 "전환의 시기마다 노사정은 항상 지혜를 모아 해법을 모색해왔다"며 "ILO 총회가 좋은 선택에 대해 고민하는 소중한 기회가 되기를 희망하며 한국 국회도 힘을 보태겠다"고 밝혔습니다.김주영 의원은 "디지털, AI, 인구구조 변화의 대전환 시대에 대응하는 국제 노동 규범을 노사정이 함께 만들어 나가야 한다"고 강조했습니다.김위상 의원은 "AI와 디지털 전환은 피할 수 없는 변화이지만 그 과정에서 노동자와 기업이 함께 성장할 수 있는 길을 찾는 것이 중요하다"고 말했습니다.김지형 위원장은 "한국은 ILO 제144호 '삼자주의 협약'을 비준한 국가로 노사정 사회적 대화를 통해 주요 노동 의제의 해법을 모색해왔다"며 "ILO 정신을 참고해 앞으로도 사회적 대화에 매진하겠다"고 밝혔습니다.(사진=고용노동부 제공, 연합뉴스)