이준호가 열일 하는 이유? "바쁘게 움직이는 시간이 에너지가 된다"

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그룹 2PM 멤버 겸 배우 이준호가 다양한 분야에서 광폭 행보를 하는 이유를 밝혔다.이준호는 최근 스타&스타일 매거진 앳스타일과 진행한 화보 및 인터뷰에서 가수와 배우를 오가는 활발한 활동 근황을 공개했다.특히 이준호는 지난 5월 일본 도쿄돔에서 개최된 2PM 일본 데뷔 15주년 콘서트 'THE RETURN'와 관련해 "무대에 오르는 순간 감격스러운 마음과 반가운 마음이 한꺼번에 밀려왔다. 여섯 명의 무대를 오래 기다려주신 팬들의 마음이 그대로 느껴져 공연 내내 이 시간이 정말 소중하다는 생각을 많이 했다. 행복하고 감사한 마음으로 8월 한국 콘서트도 열심히 준비하고 있으니 많이 기대해 달라"고 당부했다.차기작인 넷플릭스 시리즈 '바이킹'에서 이준호는 극 중 냉철한 전략가이자 재벌 3세 한지열 역을 맡는다.그는 "한지열은 굉장히 이성적이고 차가운 면을 가진 캐릭터"라며 "건조하고 차가운 느낌을 주고 싶어 체중 조절도 함께 하고 있다. '킹더랜드'의 구원과 같은 재벌 캐릭터지만 전혀 다른 결의 모습을 보여드릴 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.최근 17년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 새 소속사 O3 Collective와 함께하게 된 소감도 밝혔다. 이준호는 "이전과는 또 다른 책임감을 느끼고 있다"며 "아직은 배워가는 단계라고 생각한다. 새로운 시선으로 많은 것을 경험할 수 있어 함께하는 분들과 즐겁게 해나가고 있다"고 전했다.쉼 없는 활동에 대한 질문에는 "바쁘게 움직이는 시간이 힘들다기보다 오히려 저한테는 에너지가 된다"고 답하며 변함없는 열정을 드러냈다.한편 이준호의 화보와 인터뷰는 앳스타일 7월호를 통해 공개된다.사진=앳스타일(SBS연예뉴스 강경윤 기자)