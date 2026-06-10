개미, ETF 영향력 외국인 만큼 확대…"매수한 날 가격 상승 비율 48%"

▲ 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 612.52포인트(8.18%) 오른 8096.93로, 코스닥은 56.42포인트(6.19%) 오른 967.81으로 마감했다.

국내 주식 시장에서 개인 투자자들이 ETF(상장지수펀드)를 매수한 날 가격이 오른 비율이 크게 상승했다는 분석이 나왔습니다.500조 원을 넘나드는 국내 ETF 시장에서 개인의 영향력이 그만큼 커졌다는 의미입니다.KB증권이 발간한 '개인 매수가 실제로 작동하는 ETF는 어디인가'라는 제목의 보고서에 따르면 올해 개인의 ETF 순매수와 수익률이 같은 방향으로 움직이는 비율(동행비율)은 47.5%로 나타났습니다.기초자산이 국내에 있는 국내 상장 ETF 615종목을 대상으로 최근 6년간 개인 순매수와 ETF 수익률의 방향 일치 여부를 분석한 결과입니다.동행비율은 2021년 38%에서 2022년 39.6%로 올랐고, 2023년에는 41.7%로 40%를 넘었습니다.이어 2024년 41.9%, 2025년 45.1%에 이어 올해는 47.5%로 상승했습니다.개인의 동행비율은 2021년에는 51.6%를 기록한 외국인과 10%포인트 넘게 차이가 났지만, 올해는 47.7%의 외국인과 비슷한 수준으로 접근했습니다.이는 ETF 시장에서 개인의 영향력이 외국인과 거의 같아졌다는 것을 의미한다고 KB증권은 분석했습니다.박유안 연구원은 "개인 수급의 자금 규모가 커지면서 주식 시장에 미치는 영향도 커졌고, 과거보다 정보 접근성이 좋아지면서 개인들의 투자가 외국인과 매매 패턴이 비슷해졌다"고 말했습니다.개인이 매수한 날 ETF 가격이 오르는 이 같은 현상은 중소형 ETF(1천억∼1조 원)에서 상대적으로 뚜렷하게 나타났습니다.올해 순자산 1천억∼5천억 원 ETF의 개인 수급-수익률 동행비율은 47.9%, 5천억∼1조 원 ETF는 47.7%로 조사됐습니다.1천억 원 미만 ETF도 47.5%를 기록했습니다.반면 순자산 1조 원 이상 ETF의 동행비율은 40.2%로 전체 구간 중 가장 낮았습니다.특히, 동행비율은 중소형 ETF 중에서도 반도체와 주주가치, 밸류업 등 특정 테마에 집중됐습니다.TIME 코리아밸류업액티브의 경우 65.7%, SOL 반도체전공정은 61.8%를 나타냈고, ACE 라이프자산주주가치액티브는 올해 59.4%를 기록했습니다.이 비율이 50%를 넘은 것은 개인이 매수에 나선 날 ETF 가격이 함께 상승한 경우가 더 많았다는 것입니다.동행비율뿐 아니라 매수 시점의 성과도 양호하게 나타났습니다.SOL 반도체전공정은 2025∼2026년 기준 개인 순매수 일평균 수익률이 1.25%를 기록했고, 올해만 놓고 보면 3.20%까지 상승했습니다.그러나 레버리지 ETF에서는 개인 수급-수익률 동행비율이 저조했습니다.KODEX 레버리지의 동행비율은 12.5%, KODEX 코스닥150레버리지는 13.8%, TIGER 레버리지는 17.2%로 각각 조사됐습니다.개인이 매수한 날 대부분의 레버리지 ETF 가격이 하락한 것입니다.외국인의 KODEX 레버리지 동행비율의 경우 55.8%인 것과 큰 대조를 이룹니다.박 연구원은 "이 자금(레버리지 ETF 매수)은 상승 추종보다 저가 매수 성격이 강한 것으로 보인다"며 "가격이 하락한 초기부터 개인 매수세가 유입되는 경우가 많아 동행비율이 낮게 나타난 것으로 해석된다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)