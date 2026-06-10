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'하트시그널5' 사생활 의혹 출연자 본방송 등장…제작진 "사실관계 확인 중"

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작성 2026.06.10 09:46 조회수
하트시그널 (사진=게티이미지코리아)

채널A 연애 리얼리티 프로그램 '하트시그널5' 출연자를 둘러싼 사생활 의혹이 제기된 가운데, 최근 최근 방송에 해당 출연자가 편집 없이 일부 장면에 그대로 등장했다.

지난 9일 방송된 '하트시그널5' 9회에서는 최근 온라인상에서 사생활 의혹이 제기된 여성 출연자가 다른 출연자들과 대화를 나누는 모습 등 여러 장면에 등장했다. 출연 분량이 많지는 않았지만 단독 컷과 리액션 장면 등이 방송에 포함되면서 사실상 편집 없이 전파를 탄 셈이다.

앞서 '하트시그널5' 제작진은 이날 방송에 출연자 관련 논란에 대해서 "현재 일부 출연자 관련 의혹에 대해 사실관계를 확인 중"이라고 밝힌 바 있다.

앞서 논란은 지난 6일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 올라온 게시글에서 시작됐다.

작성자는 유명 연애 리얼리티 프로그램에 출연 중인 여성 A씨가 자녀를 둔 기혼 남성과 교제했으며 상간 손해배상 소송의 피고라고 주장했다. 또 A씨가 해당 남성과의 관계를 숨긴 채 프로그램 촬영에 참여했으며 상대 배우자의 관계 정리 요구도 받아들이지 않았다고 주장했다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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