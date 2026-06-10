안선영, '시험 1분 지각' 후 주관사 저격했다가 사과…"경솔했다, 전적으로 제 잘못"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

방송인 안선영이 국제 공인 영어시험에 1분 지각해 응시하지 못한 상황을 하소연하며 주관사를 겨냥하는 글을 SNS에 올렸다가 논란이 일자 고개를 숙이고 공식 사과했다.안선영은 10일 자신의 SNS에 사과문을 올리고 "시험 규정을 충분히 숙지하지 못한 채 시험장에 늦게 도착한 것은 전적으로 제 잘못"이라며 "규정에 따라 원칙대로 응대해 주신 시험 주관 관계자분들과 정해진 규정을 지키며 시험을 준비한 수험생분들께 진심으로 사과드린다"고 전했다.또한 "당시 아쉬운 마음에 감정적으로 글을 올렸고, 이후 스스로도 경솔한 행동이었다고 판단해 글을 삭제했다"고 해명하며, "많은 분들의 지적과 의견을 통해 제 부족함을 돌아보게 되었다. 앞으로는 같은 일이 반복되지 않도록 더욱 신중하게 행동하겠다"고 고개를 숙였다.전날 안선영은 국제 공인 영어능력시험인 'IELTS(아이엘츠)' 시험장을 찾았다가 입실 마감 시간을 단 1분 넘겨 시험을 치르지 못한 사연을 SNS에 공유했다.당시 그는 "주차장을 못 찾아 일방통행 길을 8바퀴 돌다가 겨우 주차하고 9시 시험 전에 도착했다"며 "근데 8시 50분 넘었다고 시험을 못 보게 하더라. 시험료가 30만 원인데, 사람이 왔는데 안 되냐고 하니 '그러니까 일찍 일찍 다녀야죠'라고 했다"고 전했다.1분 차이로 시험장 입실을 거부당한 안선영은 당시 현장 조치에 대해 "너무 맞는 말이지만, 내가 오늘 시험 때문에 종일 스케줄을 힘들게 다 빼고 왔다"라고 속상한 마음을 내비쳤다. 그러면서 시험 주관사인 IDP 계정을 태그하며 "최소한 주차장 정보라도 좀 제공했다면"이라고 아쉬운 목소리를 더했다.안선영이 응시하려 했던 시험은 IDP가 주관하는 국제 공인 영어능력시험인 'IELTS'(아이엘츠)다. 'IELTS'는 영어 듣기, 읽기, 쓰기, 말하기를 평가하는 시험으로, 영어권 국가로의 유학이나 이민, 취업을 희망하는 사람들의 영어 사용 능력을 평가한다. 'IELTS' 공식 규정 안내에 따르면, 응시자는 시험 당일 오전 8시 50분까지 신분 확인 절차를 거친 뒤 입실해야 한다. 이후에는 시험장 입실이 제한돼 응시가 불가능하다.해당 사연이 알려지자 누리꾼들 사이에서는 "국제 시험의 공정성을 위해 규정은 엄격히 적용되는 것이 맞다", "1분도 지각은 지각이다"는 의견과 "건물 내에 도착한 응시자에게 1분 차이로 기회를 박탈한 것은 융통성이 아쉽다", "개인 SNS에 아쉬운 마음도 표현 못 하냐"는 의견이 팽팽히 맞서며 갑론을박이 벌어졌다.논란이 확산되자 안선영은 해당 게시물을 즉각 삭제하고 공식 사과문을 게재하며 진화에 나섰다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)