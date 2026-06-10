"운 좋으면 투표?"…투표지 수 "옹진 100%, 송파 51%"

6·3 지방선거 본투표 당일, 인천 옹진구 선관위는 유권자 수만큼 100% 투표용지를 준비한 반면, 서울 송파구에선 유권자의 51%만큼만 투표용지가 인쇄돼 있었던 사실이 드러났습니다.



이런 차이는 전국 255개 구·시·군 선관위가 과거 통계 등을 근거로 제각각 투표용지 인쇄량을 정하면서 생긴 걸로 나타났습니다.



중앙선관위가 국민의힘 김승수 의원에게 제출한 보고서에 따르면 지방선거 본투표 당일 준비된 투표용지는 지역마다 큰 차이가 있었는데, 광주, 세종에선 유권자 대비 50%를 인쇄한 반면 강원은 66%를 인쇄했습니다.



같은 수도권에도 서울과 경기는 58%, 인천은 53%였습니다.



구·시·군 위원회를 나눠 보면, 34곳이 인쇄 비율 하한선인 50% 분량의 투표용지를 찍어내기로 결정했습니다.



'50% 초과~55% 이하'는 15개 위원회, '55% 초과~60% 이하'는 82개 위원회, '60% 초과~65% 이하'는 101개 위원회로 집계됐습니다.



65% 넘게 넉넉하게 투표용지를 준비한 구·시·군 위원회는 총 23개에 불과했습니다.



북한과의 접경지이자 특수 지역으로 분류되는 인천 옹진군만 선거인 수만큼 100% 투표용지를 찍었습니다.



지역구와 관계없이 전국 어디서든 투표할 수 있는 사전투표는 투표소에서 투표용지를 출력하는 반면 선거 당일 본투표는 유권자 수를 감안해 미리 투표지를 인쇄해 선관위에 보관합니다.



중앙선관위는 지난해 12월 구·시·군 선관위에 "투표용지 축소 인쇄 필요성이 있으면 선거인 수 50%를 하한선으로 잡고 개별 위원회 의결로 조정하라"는 지침을 보냈습니다.



2022년 지방선거 때는 최소 유권자의 60% 이상을 인쇄하도록 했지만 사전투표자가 늘면서 본투표용지 인쇄는 유권자 50% 이상 범위에서 각 선관위 재량에 맡긴 겁니다.



남게 되는 투표용지에 제기되는 부정선거 의혹과, 인쇄·검수·보관의 어려움을 고려했다는 게 선관위측 설명입니다.



중앙선관위는 보고서에서 "일부 선관위에서 과거 투표소별 투표율 등을 제대로 고려하지 않고 투표용지 인쇄 비율을 산정했다"고 해명했습니다.