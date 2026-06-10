삼성전자, 지난해 설비·R&D에 90조 투자…세계 10대 반도체 기업 중 1위

▲ 삼성전자 HBM4 제품

삼성전자가 지난해 설비 및 연구개발(R&D) 투자에 약 90조 원의 거액을 지출하며 글로벌 반도체 10대 기업 중 가장 많은 투자액을 기록한 것으로 나타났습니다.10일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 세계 10대 반도체 기업의 설비투자(CAPEX)와 R&D 투자 현황을 조 사한 결과 삼성전자는 설비투자에 52조 1천531억 원, R&D에 37조 7천404억 원 등 모두 89조 8천935억 원을 투자해 1위에 올랐습니다.삼성전자의 투자액은 2위인 타이완 TSMC의 69조 4천109억 원과 20조 원 넘게 차이 나는 압도적인 규모를 기록했습니다.미국 인텔이 40조 4천499억 원으로 3위였고, 한국 반도체 양대 주축인 SK하이닉스는 35조 450억 원으로 4위였습니다.이어 엔비디아(34조 9천369억 원), 마이크론(27조 6천328억 원), 브로드컴(16조 4천167억 원), 퀄컴(14조 4천305억 원), AMD(12조 9천562억 원), 텍사스인스트루먼트(TI·9조 4천407억 원) 등으로 나타났습니다.지난해 R&D 투자 비용만 놓고 봐도 삼성전자가 1위였습니다.2위 엔비디아 26조 3천347억 원과는 10조 원 넘는 격차입니다.인텔(19조 6천44억 원), 브로드컴(15조 5천350억 원), 퀄컴(12조 7천497억 원), AMD(11조 5천158억 원), TSMC(11조 2천617억 원) 등이 뒤를 이었습니다.삼성전자는 최근 5년간 설비투자 및 R&D 투자를 대체로 꾸준히 늘려온 것으로 나타났습니다.투자액은 2021년 72조 2천307억 원에서 2024년 88조 7천398억 원으로 늘었습니다.2023년에는 반도체 업황 악화로 영업이익이 6조 5천670억 원으로 전년 대비 84.9% 급감했지만, 삼성전자는 그 13.5배에 달하는 88조 8천739억 원을 집행하며 투자 규모를 확대했습니다.반도체 '혹한기'에도 꾸준히 투자를 이어 나가며 지난해부터 본격화한 반도체 슈퍼사이클의 기초를 쌓은 것으로 평가됩니다.CEO스코어는 "매년 천문학적인 규모의 투자를 지속해야 하는 반도체의 특성상, 최근 반도체 초호황 국면에서 제기되고 있는 수십조 원에 달하는 성과급·이익 잉여금 분배 논란은 해당 기업에 큰 부담으로 작용할 전망"이라고 밝혔습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)