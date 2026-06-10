시진핑, 김정은에 감사…"새 역사적 여정, 다시 만나길 기대"

▲ 환영 공연 관람을 마치고 김정은 위원장과 시진핑 주석이 악수하고 있다

시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장에게 '감사 전문'을 보냈다고 조선중앙통신이 보도했습니다.시 주석은 국빈 방문 일정을 마무리한 어제(9일)자 감사 전문에서 김 위원장과 리설주 여사, 북한 주민들의 환대에 '사의'를 표명했습니다.시 주석은 이번 방북 기간 김 위원장과 공동 관심사에 대해 "심도있는 의견을 교환하고 일련의 중요한 공동인식을 이룩한 것은 중조(중북) 관계에 새로운 시대적 내용을 더해주"었다고 밝혔습니다.이어 방문 성과에 대해 '만족'을 표하면서 양국 관계는 "이미 새로운 역사적 여정에 들어섰다"고 평가했습니다.그러면서 "시대적 대세를 틀어쥐고 두 나라의 근본적이고 장기적인 이익에 입각"해 관계를 발전시켜 "두 나라 인민에게 보다 훌륭한 복리를 마련하며 세계의 평화와 발전을 위한 진보적인 사업에서 새롭고 보다 큰 공헌을 할 용의가 있다"고 썼습니다.그는 또 "총비서 동지와 다시 만나기를 기대"한다면서 "중조친선이 대를 이어 전해지고 영원히 푸르청청하길 축원한다"고 마무리했습니다.(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)