뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

시진핑, 김정은에 감사…"새 역사적 여정, 다시 만나길 기대"

김아영 기자
작성 2026.06.10 07:53 조회수
시진핑, 김정은에 감사…"새 역사적 여정, 다시 만나길 기대"
▲ 환영 공연 관람을 마치고 김정은 위원장과 시진핑 주석이 악수하고 있다

시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장에게 '감사 전문'을 보냈다고 조선중앙통신이 보도했습니다.

시 주석은 국빈 방문 일정을 마무리한 어제(9일)자 감사 전문에서 김 위원장과 리설주 여사, 북한 주민들의 환대에 '사의'를 표명했습니다.

시 주석은 이번 방북 기간 김 위원장과 공동 관심사에 대해 "심도있는 의견을 교환하고 일련의 중요한 공동인식을 이룩한 것은 중조(중북) 관계에 새로운 시대적 내용을 더해주"었다고 밝혔습니다.

이어 방문 성과에 대해 '만족'을 표하면서 양국 관계는 "이미 새로운 역사적 여정에 들어섰다"고 평가했습니다.

그러면서 "시대적 대세를 틀어쥐고 두 나라의 근본적이고 장기적인 이익에 입각"해 관계를 발전시켜 "두 나라 인민에게 보다 훌륭한 복리를 마련하며 세계의 평화와 발전을 위한 진보적인 사업에서 새롭고 보다 큰 공헌을 할 용의가 있다"고 썼습니다.

그는 또 "총비서 동지와 다시 만나기를 기대"한다면서 "중조친선이 대를 이어 전해지고 영원히 푸르청청하길 축원한다"고 마무리했습니다.

(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지