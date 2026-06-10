"정신승리 안 돼" 책임론…'분수령' 원내대표 선거

<앵커>



전국 재선거를 요구하는 장동혁 국민의힘 대표가 사전 투표 폐지까지 주장하고 나섰습니다. 지방선거에서 졌고 이긴 곳도 지도부가 잘해서가 아니란 비판을 회피하려는 거란 분석이 당내에서 나오고 있죠. 오늘 열리는 원내대표 선거 결과를 보면 국민의힘이 어떻게 나아갈지 가늠할 수 있을 것 같습니다.



김보미 기자입니다.





<기자>



어제 오전 기자간담회를 연 장동혁 국민의힘 대표는 전면 재선거 요구에 더해 '사전투표 폐지'도 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 본투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 합니다.]



재선거 요구가 선거 과정에서 장 대표와 대립각을 세워온 오세훈 서울시장을 겨냥한 사퇴 압박 아니냐는 질문엔, "정치적 해석을 붙여서 아무것도 하지 말라고 하면 선거 공정성을 위해 누가 싸우냐"고 반박했습니다.



오 시장은 "이번 선거 결과는 장 대표의 노선이 실패했다는 의미"라며 재선거 주장은 "정치적 구호"라고 선을 그었습니다.



국민의힘 내 개혁 성향 의원들 모임은 오늘 토론회를 열었는데, 장 대표가 선거 패배에 책임을 지고 사퇴해야 한단 요구가 잇따랐습니다.



[이성권/국민의힘 의원 : 정신승리적인 아전인수 격의 해석을 내어 놓아서는 절대 안 된다.]



[김재섭/국민의힘 의원 : 장동혁 대표와의 거리 두기가 이번 서울 선거의 핵심이었기 때문에….]



당이 어떤 노선으로 방향을 잡을진 내일 국민의힘 원내대표 경선 결과가 가늠자가 될 거란 전망입니다.



경선에 출마한 김도읍, 정점식, 성일종 의원 모두 오늘 열린 토론회에서 '당 쇄신'엔 공감했지만, 온도 차가 있었습니다.



김 의원은 노선 변화를 강조하면서 '도로 친윤당'이란 소리는 듣지 말아야 한다고 했고, 정 의원은 지도부 사퇴냐 수습이냐로 또 다른 분열이 생겨선 안 된다고 했습니다.



성 의원은 친한, 친윤의 계파 싸움을 할 때가 아니란 입장입니다.



비공개 토론 시간엔 세 의원 모두 장동혁 지도부 교체 여부와 한동훈 전 대표의 복당 문제에 대해서 논의할 시간이 필요하단 입장만 밝힌 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이종정)