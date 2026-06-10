도수치료 제한에 건보 소요 연 최대 337억 원…"현재 지출의 6분의 1"

▲ 도수치료 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

정부가 도수치료를 '관리급여'로 묶어 가격과 횟수를 제한하면서 건강보험 재정 소요가 연간 최대 337억 원 수준으로 관리될 전망입니다.복지부는 현재 도수치료와 관련해 진찰료 등으로 건강보험에 청구되는 금액이 연 2천억 원 수준인 점을 고려하면 관리급여로 묶는 데 따른 재정 소요는 현재 관련 지출의 약 6분의 1 수준이라고 설명했습니다.오늘(10일) 정부와 의료계, 노동계 등에 따르면 이달 4일 열린 제10차 건강보험정책심의위원회(건정심)에서는 도수치료 관리급여 수가(酬價·건강보험에서 정한 가격) 및 급여 기준안을 마련했습니다.관리급여란 적정 의료 이용 관리가 필요한 경우 해당 의료 행위를 예비적 성격의 건강보험 항목으로 선정해 급여를 지급하는 것입니다.당일 건정심에서는 30분 기준 도수치료 1회 가격을 4만 3천850원으로 잡고, 상급종합병원에서부터 동네의원에서까지 모든 종별 의료기관에 같은 값을 적용하기로 했습니다.횟수는 치료 부위를 불문하고 주 2회, 연간 총 15회로 제한했습니다.다만 의사의 의학적 판단에 따라 15회를 포함해 연간 총 24회까지 도수치료를 받을 수도 있습니다.치료 비용은 건강보험에서 5%를 내주고, 남은 95%는 환자가 부담합니다.정부는 다음 달부터 이 제도를 시행할 경우 도수치료에 연간 건강보험 재정이 적게는 208억 원, 많게는 337억 원이 소요될 것으로 추산했습니다.복지부 관계자는 "병원에서는 통상 도수치료를 하면서 물리치료 등과 혼합 진료를 해 진찰료를 (건강보험에) 청구하는데, 그게 한해 2천억 원 정도 된다"며 "(관리급여로) 건강보험 재정에서 300억 원가량을 지출하고, 횟수 제한 등을 통해 도수치료가 통제된다면 간접적으로 건강보험 재정을 아끼는 셈"이라고 설명했습니다.이어 "도수치료의 관리급여 평가 주기는 3년, 5년, 10년 중 가장 짧은 3년으로 잡았다"며 "1년 반쯤 후에 중간평가도 할 예정으로, 횟수 조정 등을 논의할 것"이라고 덧붙였습니다.이번 건정심에서는 또 도수치료에 앞서 기본 물리치료와 단순 재활치료를 우선 시행하게 했습니다.이를 두고 일각에서는 한의원은 추나요법과 도수치료를 병행하는 경우가 많아 결국 한의원에 유리한 구조가 아니냐고 지적하기도 합니다.이에 복지부는 "한방병원에 유리한 구조는 아니다"라며 향후 한의원에서 같은 환자에게 추나요법과 도수치료를 동시에 시행하지 못하게 관리할 예정이라고 밝혔습니다.