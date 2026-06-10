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이 대통령 "농어촌기본소득, 지속화하고 금액 높이면 효과 있을 것"

배준우 기자
작성 2026.06.10 06:02 조회수
이재명 '농어촌기본소득' SNS (사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)
▲ 이재명 '농어촌기본소득' SNS

벨기에를 방문한 이재명 대통령은 9일(현지시간) "농어촌 기본소득을 2년 한시 (사업으로) 도입했는데도 이 정도 효과를 보고 있는데, 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크지 않겠나"라고 말했습니다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 남긴 글에서 농어촌기본소득 도입 효과로 충북 옥천군의 인구가 반등세로 전환했다는 취지의 글을 공유하면서 이 같이 밝히고 "여러분의 의견도 듣고 싶다"고 언급했습니다.

이 대통령은 재원 문제에 대해서는 "군 단위 예산은 보통 1인당 2천만 원이 넘는다는 점을 고려하면, 결국 의지와 정책 결단의 문제 즉 예산의 우선순위 문제임을 알 수 있다"고 설명했습니다.

그러면서 "특히 최근 주식시장 활성화로 농어촌에 의무적으로 사용해야하는 농어촌특별세가 수조 원대로 폭증하고 있다"며 "이 예산을 종전대로 농로, 교량 등 기반시설 확보에 쓰지 않고 농어촌기본소득 재원으로 활용할 수 있을 것"이라고 전했습니다.

이어 "이를 통해 농어촌 기본소득을 지속사업으로 확정하고 기본소득액을 15만 원에서 그 이상으로 높이면 농어촌도 살아나고, 귀농귀어도 늘어나고, 지역소멸도 막고, 국토균형발전도 이루고, 수도권 집중에 따른 집값폭등 같은 문제도 완화하고, 행복한 노년도 보장하는 등 일석다조 효과가 있을 것"이라고 거듭 강조했습니다.

(사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)
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