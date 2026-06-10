"조중친선 영원히 푸르청청"…깨지지 않는 관계 과시

<앵커>



7년 만에 북한을 찾았던 시진핑 중국 국가주석이 1박 2일 동안의 방문 일정을 마무리했습니다. 시 주석과 김정은 북한 국무위원장은 이틀 동안 모든 일정을 함께 하며 끈끈한 관계를 과시했습니다.



베이징 권란 특파원의 보도입니다.



<기자>



공연장에 시진핑 중국 국가주석 부부가 입장하자 환영 인사가 쏟아집니다.



마치 중국 발전 선전물 같은 영상을 배경으로, 무대에서는 '사랑하는 나의 중화', '모리화' 등 중국 국민 가곡이 흐릅니다.



[중국 CCTV 보도 : 익숙한 노래가 강렬한 울림을 선사하며 박수갈채를 받았습니다.]



김정은 북한 국무위원장은 7년 만에 평양을 방문한 시 주석과 이틀간 전 일정을 밀착 동행하며 각별한 친분과 최상급 의전을 부각했습니다.



조중우의탑을 함께 참배하며 혈맹 관계를 부각했고, 조선노동당 중앙간부학교를 방문해 기념식수를 했습니다.



[중국 CCTV 보도 : 소나무는 사계절 푸르러 북중 우호가 끊임없이 이어짐을 상징합니다.]



두 정상은 이번 만남에서 전략적 협력 강화와 양국 관계 격상을 거듭 강조했습니다.



시 주석은 양국 관계가 '새로운 역사적 출발점'에 섰다며, 경제·무역에서 더 나아가 군사 분야 협력 확대도 제안했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 새로운 시대의 북중 관계를 위한 최고위급 전략 구상과 전략적 지도를 강화할 것입니다.]



김 위원장은 양국 관계는 '깨지지 않는 관계'라고 화답하며 북중 관계 발전을 국가 제1전략사업으로 내세웠습니다.



[김정은/북한 국무위원장 : 국제 정세의 격변 속에서도 역사의 검증을 받은 조중 친선 관계가 얼마나 공고한가를 (세계에 보여줄 것입니다.)]



북한과 중국 매체들은 일제히 시 주석 방북 소식을 대서특필했습니다.



북한 노동신문은 통상 6면이던 면수를 10면으로 대폭 늘려 시 주석 관련 사진만 80장을 실었고, 중국 인민일보는 1면 전체를, CCTV는 매시간 20~30분씩 할애해 방북 소식을 전했습니다.



시 주석 부부는 평양공항까지 나온 김 위원장 부부의 환송을 받으며 7년 만의 방북 일정을 마치고 귀국했습니다.



(영상취재 : 강시우·양아타, 영상편집 : 채철호)