로봇이 순찰하고 불도 끄고 잠수까지?…성큼 다가온 '로봇 시대'

▲ 9일 오후 대전컨벤션센터에서 열린 '2026 대한민국 국방산업발전대전'과 '대전 첨단로봇 커넥트' 전시회장 한국전자기술연구원(KETI) 부스에서 4족 보행 로봇이 경사로를 넘고 있다.

"어 움직인다. 움직여", "빨리 달걀 집어 봐.", "아, 이거 생각보다 어려워."어제(9일) 오후 대전 유성구 대전컨벤션센터 전시회에서 고등학생 3명이 모여 로봇팔 정밀 제어 체험에 집중하고 있었습니다.스크린 앞에 선 김 모(충남기계공고 1) 군이 오른팔을 신중히 움직이자 화면 속 로봇팔 역시 똑같이 움직이며 달걀을 조심스레 잡아 올렸습니다.스크린 속 로봇팔은 실제 팔의 움직임과 연동되는데 김 군은 "세게 잡으면 달걀이 깨진다고 한다"며 "생각보다 오므리는 힘을 조절하기 까다롭다"고 말했습니다.이날부터 오는 11일까지 사흘간 열리는 '2026 대한민국 국방산업발전대전'은 200여개 방산기업이 400여 개 규모로 부스를 설치해 첨단 기술이 적용된 제품을 소개합니다.대전시는 기존 '로봇융합페스티벌' 행사를 산업 연계형으로 재편, '대전 첨단로봇 커넥트'라는 이름으로 이번 전시회와 함께 개최했습니다.전시회장에는 개막 첫날부터 남녀노소 다양한 관람객들의 발걸음이 이어졌는데, 특히 교복을 입은 학생들이 많았습니다.이들은 실제 사람 손처럼 다양한 동작을 취하는 로봇팔을 보고 놀라는가 하면 로봇 다이버 '랍스터'가 수조 안에서 팔을 이리저리 흔들며 애교를 부리자 손뼉을 치며 즐거워하거나 인증사진을 남기기도 했습니다.무기체계뿐만 아니라 농업, 조선업, 외식·자영업, 물류업 등 사용한 산업군에서 활용할 수 있는 로봇 기술도 다양했는데, 로봇 꿈돌이가 팔을 흔들며 음성 인사로 맞이해주는 첨단로봇 커넥트 부스에서는 초동대응 자율주행 소방 로봇 시운전이 펼쳐졌습니다.㈜라스테크가 개발한 이 로봇은 AI 센서를 활용해 화재를 감지하는데, 현장으로 출동해 영상 전송은 물론 간단한 소화액도 발포해 초동대응을 돕습니다.라이온로보틱스가 개발한 4족 보행 로봇, 라이보2는 연신 늠름하게 부스 앞을 돌아다니며 순찰했는데 한번 충전으로 8시간 작동이 가능하다고 관계자는 설명했습니다.한국전자기술연구원 부스에 있는 보행 로봇은 한쪽 다리를 들고 관람객들을 맞이하는가 하면 나무 경사로를 오르락내리락하며 관람객들의 시선을 끌었습니다.이날 세종시에서 남동생과 함께 전시회를 찾은 김 모(초6) 군은 "로봇이랑 전차, 비행기 모형 등 멋있는 것들이 많아서 재미도 있고 신기했다"고 웃어 보였습니다.전북대에 재학 중인 김 모(25) 씨는 "로봇 기술이 우리 실생활에 성큼 다가온 느낌"이라며 "기술발전이 빠르다고 느꼈고, 지금은 방산 분야에 주로 쓰이지만 조만간 거의 모든 산업군에 적용될 것 같다"고 밝혔습니다.김 씨는 "기후변화와 농업 종사자 감소로 농업 현장 역시 로봇 노동력이 절실해 보인다"며 "로봇을 활용해 균일한 작물관리과 수확, 생산량을 유지할 수 있으면 정말 큰 도움이 될 것 같다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)