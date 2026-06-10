캄보디아 '후이원페이'로 7천억 범죄자금 세탁…30대 구속기소

▲ 현금 다발

캄보디아 후이원그룹의 결제시스템을 토대로 7천억 원대 범죄 자금을 세탁한 30대 남성이 구속된 상태로 재판에 넘겨졌습니다.어제(9일) 법조계에 따르면 인천지검 국제범죄수사부(유병국 부장검사)는 외국환거래법 위반과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 최근 30대 A 씨를 구속 기소했습니다.A 씨는 2022년 3월부터 지난해 8월까지 16억 원의 대가를 받고 국내 가상자산 거래소를 통해 범죄 자금인 코인을 총 7천476억 원가량 매도해 원화로 환전한 혐의를 받고 있습니다.그는 캄보디아 후이원그룹의 결제시스템인 '후이원페이'로 세탁된 코인을 해외 가상자산 거래소로 받아 국내 거래소에서 판 것으로 조사됐습니다.A 씨는 이후 국내 금융기관에서 1천500여 차례에 걸쳐 해당 금액을 인출해 중국인 보따리상들에게 전달한 것으로 드러났습니다.보따리상들은 이 돈으로 공항 면세점에서 고가의 화장품이나 가방 등을 구매한 뒤 현지 범죄 조직에 전달한 것으로 파악됐습니다.경찰은 지난해 8월 모 시중은행으로부터 "고액 현금을 인출하는 사람이 있어 자금세탁이 의심된다"는 112 신고를 받고 수사에 착수했습니다.경찰은 자금 흐름을 추적한 끝에 A 씨가 후이원페이를 통해 범죄 자금을 세탁한 것을 확인해 그를 구속하고, A 씨의 자산 일부를 기소 전 추징보전으로 동결했습니다.지난달 사건을 넘겨받은 검찰은 A 씨의 가상자산 내역 등을 보완 수사한 뒤 구속 기소했습니다.(사진=연합뉴스TV 화면 캡처, 연합뉴스)