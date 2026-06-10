선관위, '쌍둥이 득표' 논란 확산에 "우연의 결과"

▲ 선관위

인천, 전남, 광주 일부 지역에서 발생한 6·3 지방선거 주요 후보자들의 이른바 '쌍둥이 득표'에 대해 선거관리위원회가 '우연'이라고 규정했습니다.전남도선거관리위원회는 전남광주특별시장 선거에서 더불어민주당 민형배 후보와 국민의힘 이정현 후보의 득표수가 일부 지역에서 일치한 데 대해 우연의 결과라고 어제(9일) 밝혔습니다.선관위는 이날 보도자료를 내어 "주요 후보자의 득표수가 동일하게 나타난 지역의 개표 상세 내역을 분석한 결과 각 사전투표소의 선거인수와 후보자별 득표수, 무효투표수 등 전체 투표 데이터는 서로 달랐다"며 "우연한 결과로 득표수만 일치했다"고 설명했습니다.전남 고흥군 금산면과 광주 광산구 송정1동에서 민 후보 1천401표, 이 후보는 120표로 득표수가 동일했습니다.여수시 삼일동과 신안군 하의면에서는 민 후보 506표, 이 후보 42표로 동일했으며 보성군 노동면과 신안군 팔금면도 민 후보 356표, 이 후보 42표로 같았습니다.화순군 이양면과 강진군 병영면 역시 민 후보 444표, 이 후보 46표로 득표수가 동일했습니다.전남선관위는 "투표지 분류기가 1차로 분류한 후보자별 득표수와 별도 확인이 필요한 재확인 대상 투표지를 심사·집계부에서 눈으로 확인하고 수작업으로 분류·합산하는 단계에서 결과적으로 두 후보의 표수가 같아진 것"이라고 말했습니다.이어 "서로 다른 장소에서 서로 다른 사람들이 집계한 결과가 우연히 맞아떨어진 것뿐"이라고 거듭 강조했습니다.선관위는 "개표의 모든 과정에는 각 정당과 후보자가 추천한 참관인들이 직접 참관했고, 부정 개표나 조작이 개입할 틈이 없는 구조"라며 "확률적으로 희박하다는 이유만으로 각기 다른 장비와 인력을 통해 공정하게 집계된 투표 결과에 대해 근거 없는 의혹을 제기하고 확산하는 행위를 자제해 달라"고 당부했습니다.인천시장 선거에서도 주요 후보자별 관내 사전투표 득표수가 동일한 사례가 발생했습니다.송도1동과 송도2동의 관내 사전투표에서 더불어민주당 박찬대 당선인은 각각 3천30표, 국민의힘 유정복 후보는 각각 1천440표를 얻은 것으로 집계됐습니다.인천시선관위는 언론보도 설명자료를 내고 "2개 동의 관내 사전투표 결과가 일치해 조작된 것처럼 주장하지만 상세 내역을 보면 전체 투표자 수와 나머지 표수는 모두 다르다"고 밝혔습니다.자유통일당은 이날 서울경찰청 민원실 앞에서 기자회견을 열고 중앙선거관리위원회 임직원 등 사태 관계자 전원을 공직선거법상 투표 위조 및 증감죄 혐의로 고발한다고 밝혔습니다.