6·3 지선 투표용지 7천194장 부족…당초 발표보다 1.5배 증가

▲ 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태

6·3 지방선거 본투표 당시 전국에서 7천194장의 투표용지가 부족했던 것으로 파악됐습니다.어제(9일) 국민의힘 정희용 의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 중앙선관위는 지난 3일 전국 투표소 91곳에서 투표용지 7천194장이 부족했던 것으로 집계했습니다.중앙선관위는 지난 5일 기준 투표소 50곳에서 4천726장의 투표용지가 부족했다고 국민의힘 김민전 의원실 등에 밝힌 바 있는데, 이보다 약 1.5배로 커진 수치입니다.서울에서는 투표용지 4천206장이 부족했던 것으로 파악됐습니다.이 중 송파구 잠실4동 제7투표소의 투표용지 부족분 규모가 436장으로 가장 많았습니다.이어 ▲ 서울 강남구 청담동 제4투표소(383매) ▲ 인천 남동구 간석1동 제4투표소(306매) ▲ 서울 광진구 구의제3동 제6투표소(278매) ▲ 서울 성북구 장위1동 제6투표소(277매) 등 순으로 집계됐습니다.본투표일 시위로 봉쇄됐던 잠실7동 제2투표소는 투표용지 179장이 부족했습니다.투표용지 부족으로 투표가 중단됐던 투표소는 전국 26곳으로, 최소 4분(서울 강남구 도곡2동 제4투표소)에서 최대 105분(서울 송파구 잠실2동 제2투표소)까지 투표 중단이 이어진 것으로 나타났습니다.투표 중단 시간은 용지 공급 중단으로 기표 업무가 아예 멈춘 기간을 지칭합니다.중앙선관위는 서울 송파구 문정2동 제2투표소와 잠실4동 제5투표소, 잠실2동 제7투표소 등 3곳의 경우 투표 중단 시간이 얼마나 지속됐는지 불분명하거나 확인되지 않았다고 밝혔습니다.정 의원은 "투표용지 부족이라는 초유의 사태가 발생해 국민의 참정권이 침해한 선관위의 무능·무책임에 대해 엄중한 책임을 묻고 대대적인 개혁이 필요하다"며 "특검, 국정조사, 법령 개정 등 필요한 모든 조치를 통해 명확한 진상 규명과 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 말했습니다.