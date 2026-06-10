1. 오늘 진상규명위 가동…전국 12개대 동시 시국선언



선관위 외부 인사들로 구성된 진상규명위원회가 오늘(10일)부터 투표용지 부족 사태 전반을 조사합니다. 전국 12개 대학교 총학생회는 6·10 민주 항쟁 기념일인 오늘 참정권 침해를 규탄하는 시국선언에 나섭니다.



2. 이 대통령, 벨기에 도착…오늘 벨기에·EU와 정상회담



G7 정상회의 참석차 유럽을 찾은 이재명 대통령이 첫 방문지 벨기에에 도착했습니다. 이 대통령은 오늘 벨기에 및 유럽연합 정상들과 회담을 갖고 본격적인 순방 일정에 돌입합니다.



3. 카카오, 오늘 창사 후 첫 파업…레미콘 파업 사흘째



카카오 노조가 오늘 첫 파업에 나섭니다. 수도권 지역 레미콘 노조도 운송 단가 인상을 요구하면서 사흘째 파업을 이어가고 있습니다.



4. "미 아파치 헬기 격추 반드시 대응"…"미군 철수해야"



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 추락한 미군 아파치 헬기는 이란이 격추한 것이라며 반드시 대응하겠다고 경고했습니다. 이란은 격추 여부는 밝히지 않은 채 위험을 줄이기 위해서는 미군이 철수하는 게 최선이라고 맞대응했습니다.