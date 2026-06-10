트럼프 "이란이 호르무즈 순찰하던 미 헬기 격추…반드시 대응"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 호르무즈 해협 상공을 비행하다 추락한 미군 아파치 헬기가 이란에 의해 격추된 것이라면서 상응 조치를 예고했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "어젯밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 방금 받았다"고 말했습니다.이어 "해당 헬기에는 조종사 2명이 탑승해 있었으나 두 사람 모두 무사하며 부상도 없다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "그럼에도 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다"고 말해 보복에 나설 것임을 시사했습니다.전날 뉴욕타임스(NYT)는 미군 육군 아파치 헬기 1대가 호르무즈 해협 인근에서 추락했으며 탑승 승무원 2명은 무사히 구조됐다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 전날 뉴욕 맨해튼에서 미국 프로농구(NBA) 경기를 관람하고 복귀하는 길에 기자들과 만나 사고 헬기 조종사들이 다치지 않았다고 밝혔습니다.또 사고 원인에 대한 조사 보고서가 이날 중 공개될 예정이라고 말했습니다.지난 4월 7일부터 휴전하고 종전 협상을 진행 중인 미국과 이란은 최근 간헐적인 무력 충돌을 주고받고 있으나, 양측 모두 휴전은 여전히 유효하다는 입장을 유지하고 있습니다.이날 트럼프 대통령의 발언도 휴전 기조는 유지하되 필요할 경우 이란의 도발에 대응하겠다는 취지로 해석됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)