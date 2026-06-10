이란 외무 "이란 근처 미군, 사고·교전 위험…최선책은 철수"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관

호르무즈 해협 상공에서 미군 헬기가 추락한 가운데 아바스 아라그치 이란 외무장관은 자국 영토 인근에 주둔 중인 미군을 향해 교전에 휘말릴 위험이 있는 만큼 철수해야 한다는 경고의 메시지를 던졌습니다.아라그치 장관은 9일(현지시간) 엑스(X)에 "우리 영토 인근에 있는 외국 군대는 자체적인 인적 과실이나 우발적 사고, 혹은 잠재적으로 교전에 휘말릴 위험에 항시 노출되어 있다"고 지적했습니다.이어 그는 이 같은 군사적 충돌 위험을 원천적으로 차단해야 한다면서 "위험을 줄이기 위한 최선의 해결책은 그들이 (우리 영토 주변에서) 떠나는 것"이라고 주장했습니다.특히 아라그치 장관은 글 말미에 "우리는 외교의 언어를 선호하지만, 다른 언어도 구사할 줄 안다"고 덧붙였습니다.이는 외교적 대화가 통하지 않을 경우, 무력 대응을 비롯한 강력한 물리적·군사적 조치도 불사하겠다는 압박성 경고로 풀이됩니다.아라그치 장관의 사고 또는 교전 언급은 전날 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 아파치 헬기 추락이 이란에 의한 격추라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언 직후 나왔습니다.앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 받았다"며 "조종사는 무사하고 부상도 없지만, 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다"며 보복 가능성을 시사했습니다.이란은 아파치 헬기가 자국에 의해 격추됐다는 트럼프 대통령의 발언을 아직 확인하거나 부인하지 않고 있습니다.