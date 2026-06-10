프랑스 소리꾼의 세 시간 반 '흥보가' 완창…'삼전' 퇴사 후 판소리 '올인'한 이유 ㅣ 소리꾼 마포 로르 [커튼콜 316]

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커튼콜 316회에서는 판소리 '흥보가' 세 시간 반 완창 무대를 마친 프랑스 소리꾼 마포 로르 씨를 만납니다. 대학원에서 회계를 전공하고 삼성전자 파리지사에서 일하던 마포 로르 씨는 우연히 접한 판소리에 푹 빠져 인생이 바뀌었습니다. 2017년 판소리를 배우기 위해 안정된 직장과 파리 생활을 접고 한국에 왔고, 9년간 정진 끝에 '흥보가' 완창의 꿈을 이뤘습니다.로르 씨는 서른 넘은 나이에 어떻게 판소리에 입문하게 됐을까요? 한국어라고는 간단한 인사말밖에 몰랐던 그는 어떻게 한문과 고어, 사투리가 난무하는 판소리를 익혔을까요? 한예종 전통예술원에서 판소리를 전공하고 있는 로르 씨의 학교 생활은 어떤 모습일까요?프랑스와 한국을 잇는 문화 가교로서, 판소리를 전 세계에 알리고 있는 마포 로르 씨는 더 큰 꿈이 있다고 했습니다. 자신의 꿈을 위해 계속 새로운 길을 개척해온 마포 로르 씨의 이야기, 놓치지 마세요. 오늘 커튼콜에서는 판소리 '흥보가'의 주요 대목도 함께 감상합니다.(진행 : 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 ㅣ 출연 : 마포 로르 ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ 편집 : 정용희)