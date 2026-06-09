뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[에디터픽] 중국 주택가 속 지하 실험실..'철통 보안' 따라갔더니 경악

SBS 뉴스
작성 2026.06.09 08:56 조회수
PIP 닫기
중국 평범한 주택가에서 불법 시험관 아기 시술과 대리모를 알선하는 비밀 업체가 적발됐습니다.

임신은커녕 되레 병만 얻게 된 난임 여성 피해자들이 속출하고 있습니다.

여러 차례 임신에 실패한 44살 장모 씨, SNS 광고에서 본 시험관 아기 시술 업체를 찾았습니다.

업체 측은 3천만 원이면 다른 여성 난자를 원하는 대로 골라 남편의 정자와 수정해 이식해 주겠다고 말합니다.

태아 성별 선택은 물론 유전 질환도 거를 수 있다고 주장합니다.

[업체 관계자 : 어떤 스타일을 좋아하는지 선택하면 됩니다. (난자 제공자) 키가 160cm 이상 돼야 자녀 키에 미치는 영향이 좋죠.]

약 1억 7천만 원을 추가하면 대리모 임신도 가능하다고 설명합니다.

[업체 관계자 : 성공 못 하면 전액 환불해 드립니다. 한번 이식하면 거의 바로 성공합니다.]

시술 당일, 철저한 보안 절차까지 거치며 도착한 곳은 지하 실험실입니다.

[장모 씨 / 피해자 : 남편이 갈 수 있냐 물었더니 안 된다고 했어요. 휴대전화도 갖고 갈 수 없다고 했어요.]

시술은 사전 검사도 없이 일사천리로 진행됐습니다.

[장모 씨 / 피해자 : 시술이 끝났다고 말하기까지 채 2분도 걸리지 않았어요.]

두 차례의 시술에도 임신은 실패했고, 환불은 커녕 자궁근종 등 없었던 병만 얻게 됐습니다.

장 씨는 당국에 신고했고, 당국이 현장 조사에 나서자 업체 측은 동행한 취재진까지 폭행하며 강하게 반발했습니다.

[건들지 마요! 나가!]

당국 조사 결과, 이 업체에선 의뢰인의 이름과 전화번호가 적힌 배아 샘플 등이 다수 발견됐습니다.

우리나라처럼 중국에서도 배아 매매나 대리모는 불법입니다.

여성 건강권 침해, 아동 매매, 허위 출생 신고 문제로까지 이어지기 때문에 적발 시 형사 처벌까지 가능합니다.

하지만, 높아지는 불임률과 큰 수익을 노리는 업체들의 불법 영업으로 중국 내 임신 암시장의 뿌리가 쉽게 뽑히지 못하고 있습니다.

"3천만 원에 성별 선택도"..난임 증가에 불법 시술 기승 (2026.06.08 D리포트)

(취재: 권란, 영상취재: 최덕현, 영상편집: 위원양, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지