시진핑 "중요한 공동인식"…김정은 "가장 강력한 관계"

▲ 8일 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 평양에서 열린 환영식에서 열병식을 지켜보고 있다.

시진핑 중국 국가주석은 올해 북중 관계가 '새로운 역사적 출발점'에 서 있다면서 이번 북한 국빈 방문 기간 양국 정상이 "중요한 공동인식을 달성"했다고 말했습니다.시 주석은 어제(8일) 북중정상회담이 개최된 이후 평양 목란관에서 열린 연회에서 답례 연설을 통해 이같이 밝혔다고 조선중앙통신이 보도했습니다.시 주석은 "두 나라는 언제나 운명을 함께 해왔으며 전통적인 중조(북중) 친선은 오랜 역사를 가지고 있는 불패의 친선"이라고 했습니다.김정은 위원장은 앞선 환영연설에서 "조중친선을 새로운 높이에로 인도하여 가장 강력하고 전략적인 사회주의 국가 간 관계의 본보기로 발전"시켜 나갈 용의가 있다고 피력했습니다.통신은 김 위원장이 이번 회담과 상봉을 통해 "사회주의를 위한 투쟁의 한길에서 두 나라 인민의 아름다운 미래를 함께 건설해나갈 의지가 재확인된 데 대하여 언급"했다고 통신은 전했습니다.어젯밤 평양체육관에서는 시 주석을 환영하는 공연이 개최됐습니다.양국 정상 부부가 참가한 가운데 북한과 중국 노래 등이 선보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)