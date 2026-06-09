북 "북중 정상, 주권·안전·발전 이익 고수 견해 일치"

▲ 8일 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 평양에서 열린 환영식에서 열병식을 지켜보고 있다.

시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 어제 정상회담에서 "양국의 주권과 안전, 발전 이익을 굳걷히 고수"하는데 있어 "만족한 견해 일치"가 있었다고 밝혔습니다.조선중앙통신은 어제 금수산 영빈관에서 북중정상회담이 개최된 사실을 전하면서 "회담에서 국제 및 지역 문제들에 대한 의견이 교환됐다"며 이렇게 밝혔습니다.통신은 북중 정상이 "두 당,두 나라사이의 고위급 왕래를 통한 전략적 의사 소통을 더욱 긴밀히 하고 정치, 경제, 문화 등 각 분야에서의 교류와 협력을 보다 확대 발전시켜 관계 발전의 새로운 장을 열어나갈데 대하여 합의"했다고 전했습니다.북중우호조약 체결 65주년을 계기로 "쌍방이 기념행사를 개최"하는데에도 합의가 이뤄졌습니다.김정은 위원장은 북중 관계를 '제1의 전략적 사업'으로 견지한다고 강조하면서 "정세가 어떻게 변하든 '하나의 중국' 원칙에 입각해 핵심 이익을 수호하기 위한 중국 측 정책과 입장을 전적으로 지지 성원할 것"이라고 말했습니다.시 주석은 "새 시대 관계 발전의 설계도를 함께 마련"하는 등 교류와 협조를 지속적으로 강화해나갈 용의를 표명했습니다.통신은 회담이 '동지적이며 친선적 분위기'에서 진행됐다고 전했습니다.이어 이번 회담이 "두 당,두 나라 사이의 전략적 협조 관계 발전의 새로운 이정표를 세운 역사적 계기"가 된다고 의미를 부여했습니다.시 주석은 어제와 오늘 1박 2일 일정으로 북한을 국빈 방문 중입니다.시 주석은 오늘 일정을 마치고 귀국할 것으로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)