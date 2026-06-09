기술주 반등에 나스닥 0.9%↑…마이크론 주가 9.9%↑

현지시간 8일 뉴욕증시는 지난주 급락했던 기술주와 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 반등했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 21.99포인트(0.30%) 오른 7,405.73에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 220.23포인트(0.86%) 오른 25,929.66에 각각 마감했습니다.



지난주 주가 과열 우려와 예상보다 강한 고용지표에 따른 연내 기준금리 인하 기대 후퇴로 떨어졌던 필라델피아 반도체지수(SOX)는 이날 5.8% 넘게 오르며 직전 거래일의 낙폭을 상당 부분 만회했습니다.



마이크론은 전 거래일 13% 넘게 급락한 뒤 이날 9.9% 상승했고, 인텔은 구글이 차세대 AI용 텐서처리장치(TPU) 생산을 맡길 것이라는 보도에 힘입어 급등했습니다.



반면 애플은 연례 세계개발자회의(WWDC)에서 AI 기능을 강화한 음성비서 시리를 공개했음에도 투자자들의 높은 기대를 충족시키지 못했다는 평가와 함께 주가는 약세를 보였습니다.



중동 긴장 완화도 투자심리를 뒷받침했습니다.



주말 동안 교전을 주고받았던 이스라엘과 이란이 추가 공격을 중단하기로 했다는 소식이 전해지면서 위험자산 선호 심리가 다소 회복했습니다.



양측 무력 충돌로 국제유가는 장중 한때 5% 이상 급등했으나, 교전 중단 선언 이후 상승 폭을 줄였습니다.



8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 1.25% 오른 배럴당 94.25달러에, 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 0.84% 오른 91.30달러에 거래를 마쳤습니다.