뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

믿었던 제자의 범행…무너져내린 교사들

이강 기자
작성 2026.06.09 07:32 조회수
PIP 닫기
AI가 일상이 된 요즘 딥페이크 등으로 인한 피해도 적지 않습니다.

실제로 제자가 딥페이크로 만든 성 착취물에 의해 피해를 입은 교사들이 법정에 나와 일상이 무너졌다는 고통을 호소했습니다.

검찰은 어제 인천지방법원에서 열린 공판에서 성폭력처벌법상 허위 영상물 편집 등의 혐의로 기소된 10대 A 군에게 장기 3년 6개월에서 단기 2년의 징역형을 구형했습니다.

A 군은 중학생이던 지난 2024년 AI를 이용해서 교사 5명 등 총 11명의 얼굴을 나체 사진에 합성한 뒤 SNS에 유포한 혐의를 받고 있습니다.

피해 교사 5명 가운데 3명은 이날 법정에 출석해 범행 이후에 겪고 있는 후유증을 증언했습니다.

한 교사는 "수개월 상담을 받았는데도 작은 찰칵 소리에도 딥페이크라는 소리에도 가슴이 내려앉는다"며 "누구보다 아이들을 사랑했던 본인이 학생들을 의심하게 됐다"고 말했습니다.

또 다른 교사는 "교사로서 가치관이 무너진 지금 삶의 목표마저 무너진 기분"이라며 눈물을 흘렸습니다.

A 군에 대한 선고 공판은 다음 달 22일 열릴 예정입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지