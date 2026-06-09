"AI 대전환 총력"…'다주택' 논란 속 30억 시세 차익

<앵커>



한성숙 국무총리 후보자가 총리 인준을 받게 된다면, 민생 경제 회복과 AI 대전환에 총력을 다하겠다고 밝혔습니다. 다주택 보유 문제에 대해선 청문회에서 답하겠다고 즉답을 피했는데요. 양도세 중과 유예 종료 직전에 서울 잠실의 아파트를 처분해 30억 원 가까운 시세차익을 거둔 걸로도 전해졌습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



지명 이후 처음 기자들 앞에 선 한성숙 국무총리 후보자.



정부 출범 2년 차를 맞는 전환적 시기에 지명돼 무거운 책임감을 느낀다며 경제 분야에서 성과를 내겠다고 강조했습니다.



[한성숙/국무총리 후보자 : 먼저 당면한 민생 경제 비상 상황을 타개하는 데 총력을 기울이겠습니다. AI 대전환에 박차를 가하고 혁신을 가속화하는 데 집중하겠습니다.]



중소벤처기업부 장관 후보자 시절 불거진 다주택 보유 이슈가 해소됐냐는 질문엔 즉답을 피했습니다.



[한성숙/국무총리 후보자 : (부동산 이슈) 관련 부분은 청문회에서 성실하게 답변드리도록 하겠습니다.]



한 후보자 측은 지난 2월, 실거주 중인 서울 삼청동 단독주택을 제외하고, 서울 잠실동 아파트, 역삼동 오피스텔, 경기 양평군 주택 등 3채는 처분을 추진하고 있다고 밝혔습니다.



이 가운데 잠실동 아시아선수촌아파트는 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 사흘 앞둔 지난달 6일, 52억 원에 매매된 걸로 확인됐습니다.



취득가와 매매가만 놓고 보면 약 19년 6개월 만에 29억 5천만 원의 차익을 거둔 셈입니다.



하지만, 서울 역삼동 오피스텔과 경기 양평군 주택은 등기상 아직 매각이 이뤄지지 않은 상태입니다.



이재명 대통령은 기자회견에서, 고민이 적지 않았지만 그냥 일만 할 사람으로 한 후보자를 지명했다고 말했습니다.



국민의힘은 "'용지 복사 직원조차도 다주택자여선 안 된다'라고 하더니 다주택자를 총리에 지명했다"며 "국민을 우롱하는 내로남불 인사의 결정판"이라고 비판했습니다.



(영상편집 : 원형희)